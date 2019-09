Kondomeriet melder om orgasmerekord: – Det går eksepsjonelt mye av anale leketøy

Kondomeriet melder om oppgang på 27 prosent. Spesielt kjøper nordmenn anale leketøy og g-punktsvibratorer.

I 2019 fylte sexbutikken Kondomeriet 30 år, og kan etter eget sigende feire året med «orgasmerekord», skriver kjeden i en pressemelding.

Både i butikk og nettbutikk handler nordmenn mer enn noen gang før, og butikken melder om en oppgang på 27 prosent for sommermånedene.

Spesielt er det én ting nordmenn er interessert i:

– I sommer har vi solgt eksepsjonelt mye av anale leketøy. Det er en særlig stor etterspørsel, sier presseansvarlig Marthe Sørflaten i en kommentar.

– Vi vet fra undersøkelser at over 50 prosent av nordmenn har prøvd analsex og vi kan si med trygghet at dette har åpnet nye dører for mange, fortsetter hun.

Den tradisjonelle vibratoren kjent som «Womanizer» er også svært populære, skal vi tro kjeden. Ifølge intern statistikk ble det solgt slike vibratorer til 414 kommuner i Norge i 2018. I 2017 var det 426 kommuner i Norge.

– Vibratorien har blitt populær på tvers av alle aldere. Vi vet at 9 av 10 trenger stimuli av klitoris for å oppnå orgasme, noe som også forklarer årsaken til suksessen, mener Sørflaten.

Sexolog: – Kan gi en ekstra piff i sexlivet

I et tidligere intervju med Nettavisen om hvilke sexleketøy som er mest populære blant nordmenn, forteller sexolog Thomas Winther at han ikke er overrasket over at mange kvinner benytter seg av orgasmekrem og klitoris-stimulatorer som «Womanizer».

- Selv om man kan bruke tunge og fingre for å stimulere klitoris, er sexleketøy også et godt alternativ. For det første kan det gi en ekstra piff i sexlivet, i tillegg til at det gjør det enklere å få orgasme under penetrering. Det kan jo være krevende å gjøre alt samtidig, så kan det være fint å bruke leketøy som Womanizer, som er liten og diskret, sier Winther.

Forskjell på kvinner og menn

Til Nettavisen forteller Sørflaten at det er stor forskjell i hva kvinner og menn velger av sexleketøy.

For menn er det den såkalte «fleshlighten» som topper listen jevnt over etter fulgt av onaniegg.

– Slik har det vært lenge, men i 2019 har vi sett en kraftig oppsving og en større interesse for prostatavibratorer, sier Sørflaten til Nettavisen.

Nordmenn er gale etter anale leketøy, ifølge Kondomeriet. Bildet er en illustrasjon. Foto: Getty Images

Hun sier at også glidemiddel alltid kommer godt ut.

– Folk forstår i større grad nå at glidemiddel ikke kun kan brukes til leketøy, men også til å sprite opp sexlivet.

Kvinner velger først og fremst klitorisstimulatorer.

– Vi ser at kvinner foretrekker sexleketøy som stimulerer klitoris. I bestselgerne for kvinner denne sommeren finner vi flere reisevennlige varianter i tillegg til den klassiske varianten av rabbiten som kvinner alltid vender tilbake til.