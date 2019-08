Kong Håkon

Håkon Kornstad har inntatt ei trone som vel de aller færreste visste fantes. Nå har han tatt sin unike fusjon av jazz og opera til nok et nytt nivå.

Det har nå gått cirka ti år siden Håkon Kornstad (42) oppdaga opera som uttrykk og at det kanskje var noe for den strålende jazzsaksofonisten. Siden åpenbaringen på Metropolitan Opera i New York har det gått slag i slag for først operastudenten og seinere operasangeren Kornstad, som heldigvis ikke glemte jazzmusikeren på vei inn i sitt nye univers.

Etter å ha jobba med musikk i skjæringspunktet mellom opera og jazz ei stund, ga han oss plata «Tenor Battle» i 2015 og et delvis nytt publikum fikk ørene opp for både Kornstad og denne unike musikalske fusjonen.

Nå har han fått enda mer erfaring og dybde i uttrykket sitt og med den nye trioen bestående av Mats Eilertsen på bass og Frode Haltli på trekkspill, så tar Kornstad nok et skritt i retning seg sjøl.

Jeg var så heldig at jeg fikk oppleve trioen under Moldejazz i år. Både musikalsk og som utadvendt og sjarmerende formidler av hva og hvem han og trioen er, viste Kornstad oss at anno 2019 er han på et nivå som han aldri har vært på før.

Mye av repertoaret var henta fra trioens debut-cd «Im Treibhaus» - i drivhuset - en melodi plukka fra Richard Wagners univers. Der finnes også musikk av Schubert, Tosti, Verdi, Mascagni, Lalo, de Falla og Grieg.

Lekenheten de tre framviser spesielt live, men også på denne plata er så smittende og direkte livsbejaende at den anbefales både på blå resept og på annet vis.

Vi har med tre improvisatorer fra øverste hylle å gjøre. De stortrives åpenbart i dette nye og spennende landskapet og du verden så lett det er å trives sammen med dem.

PS Dessuten synes jeg Trump bør avsettes så snart som mulig.