Kong Harald: – Uvirkelig, fremmed og skremmende situasjon

Kong Harald med klar melding til folket: – Det er vår aller viktigste oppgave nå.

I sin tale til folket, som ble tatt opp på Kongsseteren siden kongen er i karantene, kom kongen også inn på at det nå er et særskilt behov for å vise tillit.

– Vi befinner oss i en situasjon som både er uvirkelig, fremmed og skremmende for oss alle. Vi kjenner verken igjen hverdagen vår eller verden rundt oss. Og fremdeles står vi bare ved begynnelsen av noe vi ikke fullt ut kjenner konsekvensene av, åpnet kong Harald.

Han understreket deretter at den viktigste oppgaven nå er å forsøke å bremse den dramatiske utviklingen ved å følge påleggene som myndighetene gir.

– Uvissheten gjør oss sårbare og alvoret gjør oss engstelige, sa kongen og sa at den nye hverdagen kan gi oss en følelse av avmakt.

Kong Harald la vekt på at Norge er kjent som et tillitssamfunn og at det nå er et særskilt behov for å vise hverandre tillit både ved at alle tar ansvar for å hindre smittespredning og til at landets myndigheter tar de riktige beslutningene.

– Mine tanker og bønner er hos dere alle nå, sa kong Harald, og nevnte både syke, pårørende, helsepersonellet, de som opplever økonomiske tap og de som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner.

Kong Harald holdt tale til folket i forbindelse koronasituasjonen. Kongen sier i sin tale at vi står sammen i denne uvirkelige, fremmede og skremmende situasjonen. Talen ble spilt inn på Kongsseteren i Holmenkollen hvor kongen er i korona-karantene etter statsbesøket til Jordan. Foto: Foto: Det kongelige hoff (NTB scanpix)

Kongen oppfordret også alle om å ta ekstra godt vare på barna, som kanskje er spesielt engstelige over hva som skjer.

Kong Harald avsluttet med å minne om at vi alle trenger litt ekstra vennlighet i tiden som kommer.

– Sammen står vi i dette. Og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss, sa han.

Her er hele talen til kong Harald:

Kjære alle sammen,

Vi befinner oss i en situasjon som både er uvirkelig, fremmed og skremmende for oss alle. Vi kjenner verken igjen hverdagen vår eller verden rundt oss. Og fremdeles står vi bare ved begynnelsen av noe vi ikke fullt ut kjenner konsekvensene av.

Uvissheten gjør oss sårbare.

Alvoret gjør oss engstelige.

Den nye hverdagen kan gi oss en følelse av avmakt.

Norge er rammet sammen med hele resten av verden.

Nå er vår aller viktigste oppgave å forsøke å bremse den dramatiske utviklingen – ved å følge de pålegg som myndighetene gir.

Vi kan være takknemlige for at vi har politiske ledere og fagmyndigheter med mot og kunnskap til å møte situasjonen med ærlighet og realisme.

Norge er kjent som et tillitssamfunn. Nå er det et særskilt behov for å vise hverandre tillit. Både til at hver og en tar ansvar for å hindre spredning av smitte. Og til at landets myndigheter tar gode og kloke beslutninger.

Mine tanker og bønner er hos dere alle nå.

Hos dere som er syke og hos dere som er pårørende.

Hos helsepersonell over hele landet som står på dag og natt. Hos dere som opplever økonomiske tap og frykt for fremtiden. Hos alle dere som ivaretar viktige samfunnsfunksjoner så landet vårt kan fungere.

Hos alle barna – som kanskje er spesielt engstelige nå – og som vi må ta ekstra godt vare på.

Og hos dere som føler på ensomheten fordi våre små og store felleskap er midlertidig tatt fra oss.



Til slutt vil jeg minne om at alle trenger litt ekstra vennlighet i denne tiden. Sammen står vi i dette. Og sammen skal vi klare å komme gjennom det som ligger foran oss.

Kilder: NTB og Kongehuset