Kong Harald deltar likevel ikke under åpningen av Johan Sverdrup-feltet

Kong Harald (82) skal ikke delta ved åpningen av Johan Sverdrup på grunn av påkjenningene den siste tiden.

«På grunn av påkjenningene den siste tiden, vil Hans Majestet Kongen ikke delta ved åpningen av Johan Sverdrup-feltet som planlagt,» skriver Kongehuset i en pressemelding.

Kong Harald skulle egentlig ha deltatt i åpningen av det nye oljefeltet tirsdag sammen med statsminister Erna Solberg (H) og olje- og energiminister Sylvi Listhaug (Frp).

Nå blir altså ikke kongens deltakelse noe av.

Fredag 3. januar var hele kongefamilien til stede under Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke.

Ari Behn, som tidligere var gift med prinsesse Märtha Louise, tok sitt eget liv første juledag, 47 år gammel.

Det tidligere ekteparet har de tre døtrene Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11).

Maud Angelica holdt en svært rørende tale i bisettelsen, hvor hun blant annet uttalte følgende:

– Kjære, elskede pappa. Du var alltid så stolt av oss. Jeg håper du vet at vi er så stolte av deg også. Du var den sterkeste og tøffeste fyren jeg kjente. Du er helten min. Og jeg elsker deg så mye. Elsker alt du lærte meg. Jeg trenger deg i livet mitt, pappa.

STERK TALE: Maud Angelica Behn satte et portrett hun selv har tegnet på kisten og holdt minneord for sin far Ari Behn under bisettelsen i Oslo domkirke.





- Trøst i de gode minnene

Under nyttårstalen fortalte kongen at hele familien er sterkt preget av Ari Behns dødsfall, men at det har varmet å oppleve folks medfølelse.

– Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa kongen i sin nyttårstale, som ble sendt på NRK nyttårsaften.

Under talen minnet kongen om hvor viktig det er å ta vare på hverandre.

– Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre. Fattigere – uten den de var glad i, sa kongen i talen, og fortsatte:

– Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.

- Dypt savnet

Prinsesse Märtha Louise fortalte fredag ettermiddag, etter bisettelsen var over, at hele familien er i dyp sorg etter eks-mannens bortgang.

– Du er og vil fortsette å være dypt savnet, Ari. Og jeg kjenner på en sorg over at du aldri riktig forsto hvor elsket du var, skrev prinsessen.

Prinsessen skrev videre at det er et tomrom etter ham, og ingen kan erstatte jentenes far.

- Du var jentenes varme, morsomme, kloke og gode pappa som de savner så dypt. Vi savner de morsomme kommentarene, de fine synsvinklene dine, den poetiske tonen, de overstrømmende komplimentene, den store kjærligheten du hadde for dem.