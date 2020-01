Kong Harald er friskmeldt og leder statsråd fredag

Kong Harald er friskmeldt og vil lede statsråd fredag. Det fremgår av kongens program på kongehuset.no.

Kongen ble innlagt på Rikshospitalet onsdag 8. januar, og utskrevet igjen en uke senere. Kongen har vært sykmeldt i etterkant av innleggelsen. Kong Harald (82) ble lagt inn fordi han hadde opplevd svimmelhet.

Tidligere denne måneden skulle 82-åringen ha deltatt på åpningen av Johan Sverdrup-feltet, men måtte avlyse. Kongen var også sykemeldt noen dager like før jul på grunn av en virusinfeksjon.

I mellomtiden har kronprins Haakon vært regent, og dermed midlertidig Norges statsoverhode.

På hjemmesiden til kongehuset står det nå at kong Harald holder statsråd i morgen, og at han samme dag møter De Forente Arabiske Emiraters ambassadør, H.E. herr Abdullah Khalfan Matar S. Al Romaithi, i avskjedsaudiens.

Det står også at kongen skal holde en diplomatlunsj på Slottet, førstkommende mandag.