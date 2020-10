Kong Harald hyller Maud Angelica: - Jeg kunne ikke greid å holde den talen

I en ny bok roser Kong Harald barnebarnet, Maud Angelica Behn, for talen hun holdt i sin egen fars bisettelse.

Kongen mistet selv sin egen mor da han var tenåring.

- Det var sterkt å høre den. Jeg hadde ikke hørt den på forhånd, men visste hun skulle gjøre det. Hun hadde holdt talen for en liten krets ved båren da den sto på Ullevål sykehus. Der var ikke jeg, sier kong Harald i boka «Kongen forteller» og legger til:

- Det var en sterk tale. Jeg var stolt over henne. «At hun greier det,» tenkte jeg. Det hadde ikke jeg greid.

Det var NRK som først omtalte saken.

Se talen til Maud Angelica Behn i vinduet under:

Mistet selv moren som ung

Kong Harald, eller Prins Harald som han da var, mistet moren sin til sykdom i april 1954 som 17-åring. Kronprinsesse Märtha ble bare 53 år gammel.

Akkurat som ved Ari Behns dødsfall, var det en tenåring i dyp sorg etter kronprinsesse Märthas død.

- Jeg har tenkt på akkurat det. Det er derfor jeg sier at jeg ikke kunne ha greid å holde den talen, sier kong Harald.

Onsdag lanseres boka «Kongen forteller» av mangeårig journalist og redaktør Harald Stanghelle. Den har kommet til etter elleve samtaler de to imellom.

Takket for støtten

Ari Behn var gift med prinsesse Märtha Louise i 14 år fram til de skiltes i 2016.

Men selv etter skilsmissen fortsatte kunstneren og forfatteren å holde kontakten med kongefamilien.

Prinsesse Märtha Louises eksmann tok sitt eget liv hjemme i Lommedalen 1. juledag i fjor. Han skulle besøkt familien på Kongsseteren samme dag.

Så kom den rystende beskjeden.

- Vi var sammen da det skjedde. Det var et sjokk. Vi ble så overrasket, selv om vi visste at han hadde problemer. Det er smertefullt, og det tar lang tid å komme over. Det at vi var samlet da vi fikk vite om dødsfallet, gjorde at vi som besteforeldre fikk anledning til å komme nærmere barnebarna. Vi har kommet mye nærmere hverandre, sier kongen i boken.

Familien var tidlig åpen om at Behn hadde tatt livet sitt, noe som kom fram i den første beskjeden fra Kongehuset.

Det førte til at folk umiddelbart tok til Slottsplassen for å tenne lys og legge ned blomster, til ære for Behn.

Kong Harald benyttet også anledningen i nyttårstalen sin til å takke for støtten.

- Vi er sterkt preget av Ari Behns død denne julen. Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa han.

