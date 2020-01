Kong Harald innlagt på sykehus - Kronprins Haakon regent

Avlyser flere oppdrag.

Kongehuset opplyser at Kong Harald (82) ble i dag innlagt på Rikshospitalet på grunn av svimmelhet. Det skal ikke være funnet alvorlig sykdom og kongen forventes å bli utskrevet før helgen.

Kongen meldte avbud til åpningen av Johan Sverdrup-feltet tirsdag på grunn av påkjenningen den siste tiden.

Han blir nå blir sykmeldt i to uker. I denne perioden er Hans Kongelige Høyhet Kronprins Haakon regent.

Nettavisen har kontaktet kongehuset for ytterligere informasjon, men får beskjed om at det ikke vil bli gitt flere kommentarer for øyeblikket.

Tilstede under Aris bisettelse

Fredag 3. januar var hele kongefamilien inkludert Kong Harald til stede under Ari Behns bisettelse i Oslo domkirke.

Ari Behn, som tidligere var gift med prinsesse Märtha Louise, tok sitt eget liv første juledag, 47 år gammel. Det tidligere ekteparet har de tre døtrene Maud Angelica (16), Leah Isadora (14) og Emma Tallulah (11).

Maud Angelica holdt en svært rørende tale i bisettelsen, hvor hun blant annet uttalte følgende:

– Kjære, elskede pappa. Du var alltid så stolt av oss. Jeg håper du vet at vi er så stolte av deg også. Du var den sterkeste og tøffeste fyren jeg kjente. Du er helten min. Og jeg elsker deg så mye. Elsker alt du lærte meg. Jeg trenger deg i livet mitt, pappa.

Holdt nyttårstalen

Under nyttårstalen fortalte kongen at hele familien er sterkt preget av Ari Behns dødsfall, men at det har varmet å oppleve folks medfølelse.

– Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa kongen i sin nyttårstale, som ble sendt på NRK nyttårsaften.

Oslo 20171218. Kong Harald holder nyttårstalen 2017 på Slottet. Foto: Berit Roald / NTB scanpix Foto: Berit Roald (NTB scanpix)

Under talen minnet kongen om hvor viktig det er å ta vare på hverandre.

– Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre. Fattigere – uten den de var glad i, sa kongen i talen, og fortsatte:

– Det beste vi kan gjøre, er å være der for hverandre, se hverandre, huske å gi hverandre de gode ordene. Og bære hverandre om det trengs.