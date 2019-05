Kongehusekspert frykter prinsessetittelen står i fare

Debatten vil ingen ende ta for prinsessen.

At prinsesse Märtha Louise offentliggjorde forholdet til sjaman Durek Verrett én beleilig uke før turnéstarten deres i Norge, har på nytt skapt blest om bruken av prinsessetittelen til markedsføring.

Det var Fædrelandsvennen som denne gang startet debatten på lederplass, hvor den turnerende prinsessen ble bedt om å si fra seg tittelen.

Kronprinsen ønsker dialog

Til God Morgen Norge fortalte Märtha Louise at hun ved tidligere anledninger har diskutert med sine foreldre å si fra seg tittelen, men at hun ikke har gjort det denne gangen.

– Jeg har ikke tenkt å gi fra meg tittelen, jeg er en del av den familien og slik vil det forbli. Jeg er en prinsesse og er født inn i denne familien, jeg har valgt denne veien og det er min måte å tjene penger på, og jeg får ikke penger fra staten. For andre som har denne typen arbeid, så blir de betalt, uttalte prinsessen til God Morgen Norge i forrige uke.

Da kronprins Haakon uttalte seg til NRK om saken tidligere denne uken, var han på ingen måte like krass som prinsessen har vært i sin gjentatte kritikk av pressen.

– Vi ønsker å ha en dialog med søsteren min om det som går på titulering og næringsvirksomheten. Kongehuset har et godt samarbeid med media og pressen gjør en viktig jobb i det norske samfunnet, uttalte kronprinsen da.

Reagerer på formell tone

Det er disse uttalelsene som nå får flere til å reagere.

– Når de er så konkrete, er det et utslag på at alarmen for alvor har gått på slottet, og at man er nødt til å være mer proaktiv enn det man har vært tidligere, sier Dagen-redaktør Vebjørn Selbekk til TV2.

Som kjent har prinsessen tidligere blitt kritisert for å bruke tittelen i forbindelse med den såkalte engleskolen, boklanseringer og gjennom samarbeidet med Elisabeth Nordeng.

Kongehusekspert Kjell-Arne Totland har også merket seg kronprinsens tone i saken.

– Tidligere har kronprins Haakon alltid gjerne forsvart Märtha Louise og villet fremsnakke sin søster. Men nå er både form og tone litt annerledes. Haakon bruker svært bevisst «ønsker dialog», og dette uttrykker jo både litt mer formalitet og alvor, men samtidig respekt for Märthas rolle og posisjon, sier Totland til TV2.

Håper ikke hun gir fra seg tittelen

Til Nettavisen uttaler Selbekk at han likevel ikke håper at prinsessen må si fra seg tittelen.

– Jeg er veldig kritisk til den kommersielle utnyttelsen av prinsessetittelen. Men jeg håper vi unngår noe så drastisk som at hun mister prinsessetittelen. Hun er datter av Norges konge, og vil være så lenge vi har et kongehus.