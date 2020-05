Det britiske kongehuset uttaler seg sjelden om personlige saker, men gjør nå et unntak.

I juli/august-utgaven av det britiske magasinet Tatler er det hertuginne Kate (38) som pryder forsiden - under tittelen «Catherine the Great», eller «Catherine den store» på norsk.

Artikkelen tar for seg hvordan Kate har stått på og jobbet under koronakrisen, i tillegg til hvordan hun bidrar til å støtte ektemannen, prins William (37), som en dag skal bli konge. Blant annet blir hun omtalt som en «konge-skaper».

Verken hertuginne Kate, ektemannen eller det britiske kongehuset har derimot bidratt i artikkelen, og dermed er mye av det som blir skrevet rene spekulasjoner eller påstander fra det som hevdes å være venner av hertuginnen.

Det reagerer kongehuset på, skriver blant andre People.

– Unøyaktigheter og falske fremstillinger

«Kate er rasende over den store arbeidsmengden. Selvfølgelig smiler hun og kler seg passende, men hun ønsker ikke dette. Hun føler seg utslitt og fanget», er blant det som blir skrevet om hertuginnens arbeid - uttalt av en som skal stå nær Kate.

Artikkelen tar også for seg forholdet mellom Kate og hertuginne Meghan (38), og slår nærmest fast at Meghan og prins Harrys (35) avgjørelse om å forlate det britiske kongehuset har bidratt til svigerinnens angivelige misnøye.

Den britiske kongefamilien har ikke for vane å kommentere rykter og andre ting som skrives om dem, så uttalelsen de nå har kommet med er relativt sjelden:

– Denne saken inneholder flere unøyaktigheter og falske fremstillinger som ikke ble presentert for Kensington Palace før publisering, sier en talsperson for paret, ifølge People.

Mener kongehuset tar feil

Nøyaktig hva kongehuset mener er unøyaktigheter og falske fremstillinger kommer ikke frem i uttalelsen, men med tanke på hvordan forholdet mellom de to hertugparene fokuseres på, er det nærliggende å tro at det er de ovennevnte påstandene om hvordan Meghan og Harrys valg har påvirket Kate og William - både privat og profesjonelt.

Tatler mener på sin side at de informerte kongehuset før artikkelen ble publisert, og at de også ba om å få egne kommentarer fra Kate og William - men fikk et nei fra dem.

– Tatlers sjefredaktør, Richard Dennen, står bak Anna Pasternaks (journalisten som skrev saken, journ. anm.) sak og hennes kilder, sier Tatler i en uttalelse, og legger til:

– Kensington Palace visste at vi skulle kjøre forsiden for flere måneder siden, og vi ba dem om å samarbeide med oss om den. Det at de nekter for å ha visst om det, er kategorisk feil.