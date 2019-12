Kongen hylles for rørende tale: – Takk for at du viser sårbarhet

Kongens nyttårstale hylles og får ros for å snakke åpent om tragedien som rammet 1. juledag.

Kongens nyttårstale er en av få TV-tradisjoner som fortsatt samler «hele folket».

Og sosiale medier er nærmest entydige i sin umiddelbare reaksjon på kongens tradisjonsrike tale.

– For en fyr!

Den tidligere ministeren og nå stortingsrepresentant for Høyre, Linda Hoftstad Helleland er raskt ute med å takke Kongen for den sterke talen.

– Sårt å høre den gode kongen vår i kveld. Men takk for å vise sårbarhet. Det betyr mye, skriver hun på Twitter umiddelbart etter talen.

En kvinne skriver at hun håper vi aldri tar budskapet fra kongen for gitt.

– Et land der kongen taler om at alle er like mye verd i sin hovedtale til folket, og barna går i tog på nasjonaldagen - vi må aldri ta det for gitt! skriver hun.

Tingrettsdommer Espen Skjerven skriver på Twitter at han synes nyttårstalen var sterk:

– Sterk nyttårstale fra Kongen om samhold og toleranse, skjørhet og styrke, visdom og pågangsmot. Talen var på mange måter en oppskrift på å leve sammen. Godt nyttår!

Selv den selverklærte republikaneren og advokat Brynjar Meling, mest kjent for å være forsvareren til Mullah Krekar unner seg å hylle kongen.

– Selv den heftigste republikaner må gi opp for denne mannen. For en fyr! Helt Konge, skriver Meling på Twitter.

Du kan lese hele talen til kongen her:

Kongens nyttårstale: – Av og til er ikke livet til å holde ut

Snakket åpent om selvmord

Kong Harald V. brukte talen til å snakke om sorg og håp. Han viste også forståelse og åpenhet rundt noe som lenge har vært tabubelagt: Selvmord.

– Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre. Fattigere - uten den de var glad i, sa kongen i talen.

Han forklarte at folkets varme ord og handlinger i romjulen etter Ari Behn tok sitt eget liv den 1. juledag, hadde varmet mye for kongen.

– Det har varmet å oppleve folks medfølelse og tente lys på Slottsplassen. Det er trøst i alle de gode minnene og vakre ordene som har blitt formidlet om pappaen til tre av våre kjære barnebarn, sa han.

Fra og med 1965 har Kongens nyttårstale blitt sendt på fjernsyn (se bilde).