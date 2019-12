Kongeparet, Märtha og Durek Verrett til gudstjeneste

Kong Harald og dronning Sonja ankom onsdag gudstjenesten i Holmenkollen kapell. Med i følget var også prinsesse Märtha Louise og kjæresten Durek Verrett.

Noen få minutter over klokka 12 ankom følget med de kongelige.

Like før jul ble det hevdet fra ukebladet Se og Hør at Verrett ikke var invitert til julefeiring med kongefamilien, men det avviste prinsesse Märtha Louises manager som rene spekulasjoner.

- Prinsesse Märtha Louise har ingen kommentar til det. Se og Hør vet heller ingen ting om hvem som er invitert eller ikke til å feire jul med kongefamilien. Det er heller ingenting jeg kan kommentere, sa manager Carina Carlsen til Nettavisen.

SAMMEN: Prinsesse Martha Louise og kjæreste Durek Verret er sammen 1. juledag. Foto: Terje Bendiksby (NTB scanpix)

Slottet på sin side var svært ordknappe om Verrett var invitert eller ikke.

- Jeg har ingen opplysninger om kongefamiliens private program, skrev assisterende kommunikasjonssjef ved Slottet, Sven Gjeruldsen, i en sms til Nettavisen.

FØRSTE GANG: For første gang er Durek Verrett med på julegudstjenesten på Holmenkollen 1. juledag. Foto: (NTB Scanpix)

Ble kjent som «sjamanen»

Durek Verrett ble kjent for nordmenn i forbindelse med at han og prinsesse Märtha Louise i mai erklærte at de var et par. Dette var like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman».

Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, og det munnet ut i at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

Friskmeldt

Det var usikkert en stund om Kong Harald i det hele tatt kunne være med på julefeiringen, siden kongen var sykemeldt med en virusinfeksjon. På lille julaften ble det derimot bekreftet at Kongen var frisk.

- Kongens program går som planlagt i romjulen, opplyste Gjeruldsen til NTB.

Det innebærer at han både deltar på julegudstjenesten i Holmenkollen kapell 1. juledag og holder årets nyttårstale til folket, som sendes på NRK hver 31. desember.

Jul med Märtha

Julaften tilbragte kongeparet med prinsesse Märtha Louise på Kongsseteren, som er deres private eiendom på Voksenkollen i Oslo. Det vites ikke om Verrett var med på julaften, men nå er i hvert fall Märthas kjæreste med på juletradisjonen 1. juledag.

Kronprinsfamilien har på sin side bestemt seg for å feire jul på familiens hytte i Uvdal i Buskerud.

De siste årene har kronprinsfamilien vekslet mellom å feire jul på Kongsseteren, Skaugum og familiens hytte i Uvdal.

(Nettavisen/NTB)