Kongeparet med påskehilsen til folket: Ber folket ha tillit til myndighetene

Kong Harald og dronning Sonja ber folket ha tillit til myndighetene og møte den vanskelige situasjonen med kamphumør, i en påskehilsen fra kongsseteren.

– Vi vet at det er mange som har det vanskelig. Både økonomisk og på andre måter, sa kong Harald.

Han viste til at det er mange som er permittert, eller redde for å miste arbeidsplassen sin.

– Og det er mange som rett og slett er redde for å miste helsen sin, sa han.

Dronningen minnet om at det er viktig å ha tillit og å hjelpe hverandre.

– Vi må ha stor tillit til myndighetene og forsøke å gjøre så godt vi kan med de rådene vi har fått for å kunne få denne krisen da over så hurtig som mulig, sa hun.

– Vi må forsøke å se det positive i en vanskelig situasjon. Og gå på med kamphumør, sa dronningen videre.

Hun ba også om at man hjelper hverandre.

– Vi må forsøke å se det positive i en vanskelig situasjon. Og gå på med kamphumør. For dette kan tære på kreftene og tålmodigheten. Men jeg tror at vi er et såpass sunt folk. Dette klarer vi bra, sa dronningen.

Dronning Sonja sa også at hun tror noe godt vil komme ut av krisen.

– Vi må omstille oss. Vi må se fremover. Og vi må finne løsninger som jeg tror vil være nyttige også når vi en gang kommer ut av denne krisen, sa hun.

Kongen viste til at samarbeid både innad i Norge og med resten av verden er viktig.

Kong Harald:

Det stunder mot påske. Dronningen og jeg tenkte vi kunne ta en liten påskehilsen fra Kongsseteren.

Dronning Sonja:

Her har vi forsøkt å lage litt påskestemning. Men budskapet vårt er at både kongen og jeg er dypt og mektig imponert over alt det gode arbeidet som er gjort – det viktige og store arbeidet som er gjort i disse dager over det ganske land.

Også er det dette med å skape noe nytt i denne vanskelige situasjonen.

Jeg tror faktisk noe godt kommer ut av dette. Vi må omstille oss. Vi må se fremover. Og vi må finne løsninger som jeg tror vil være nyttige også når vi en gang kommer ut av denne krisen.

Kong Harald:

Vi vet at det er mange som har det vanskelig. Både økonomisk og på andre måter.

Det er mange permitterte. Det er selvstendig næringsdrivende som er redde for å miste bedriften sin.

Det er arbeidstakere som er redde for å miste arbeidsplassen sin. Og det er mange som rett og slett er redde for å miste helsen sin.

Dronning Sonja:

Det tror jeg er helt riktig.

Men jeg tror også at vi må ha en tillit. Vi må ha stor tillit til myndighetene og forsøke å gjøre så godt vi kan med de rådene vi har fått for å kunne få denne krisen da over så hurtig som mulig.

Jeg tror vi skal klare det på en veldig fin måte. Vi må hjelpe hverandre. Vi må forsøke å se det positive i en vanskelig situasjon. Og gå på med kamphumør.

For dette kan tære på kreftene og tålmodigheten. Men jeg tror at vi er et såpass sunt folk. Dette klarer vi bra.

Kong Harald:

Sammen skal vi klare dette. Som en nasjon og i samarbeid med resten av verden. Det siste er ganske viktig. Hele verden er nå i en krisesituasjon.

Dronning Sonja:

Og så får vi bare håpe og tro – ikke bare håpe og tro. Vi tror at dette går bra. Om ikke lenge kan vi gi hverandre en god klem igjen.

Kongeparet:

Vi ønsker alle en riktig god påske.

Dronning Sonja:

Og nå kan kanskje jeg få gi deg litt å drikke. En liten gløgg. Sånn, ja. Mange takk. Da føler vi oss som på fjellet. Riktig god påske.

