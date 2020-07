Konspirasjonsteorien om Britney Spears er tilbake: - Hun blunker SOS

En teori om at Britney Spears nærmest blir holdt som gissel har igjen fått vind i seilene.

Blir Britney Spears (39) holdt fanget mot sin vilje, eller har hun det egentlig helt fint? Det er spørsmålet mange fans stiller seg, etter at emneknaggen «#FreeBritney» igjen har fått stor oppmerksomhet.

Emneknaggen har siden den først ble brukt for over ti år siden, blitt til en bevegelse med samme navn. Fansen som står bak mener at Britney ikke har vært fri på over tolv år, dagen da hun ble umyndiggjort.

Les også: Miley sjokkerer med ny video - reaksjonene er delte

Får ikke ta egne avgjørelser

I 2007 vekket bilder av at artisten barberte av seg alt håret, stor oppmerksomhet. Og i etterkant hadde artisten en offentlige sammenbrudd, blant annet da hun brukte en paraply til å slå på bilen til en paparazzi. Samme år ble hun innlagt på psykiatrisk sykehus, og sendt på rehabilitering.

SKALLET: I 2008 barberte Britney Spears av seg alt håret. Foto: (KABC Television/NTB sxanpix)

I slutten av 2008, begjærte faren hennes, Jamie Spears, for en «akutt midlertidig umyndiggjøring», det skriver Business Insider.

Det er gjerne mennesker som ikke klarer å ta avgjørelser som blir umyndiggjort, som for eksempel som er kraftig preget av demens. Vergemålet ga faren kontroll over eiendommer og helse, noe som ifølge Business Insider inkluderer forhandling om avtaler og nekte besøkende.

Britney har siden vært umyndiggjort, noe som betyr at hun ikke har kunnet ta egne avgjørelser når det kommer til mange ting, på tolv år. Om bare noen dager, 22. juli 2020, skal vergemålet vurderes igjen, og da gjenstår det å se om det blir forlenget eller ikke.

UMYNDIGGJORT: Det er faren, Jamie Spears, som har umyndiggjort Britney. (AP Photo)





Spekulerer om hva Britney ikke får bestemme selv

Det er følgene av denne umyndiggjøringen som har fått konspiratorikere verden over til å følge pop-ikonets liv med lupe.

Instagramkontoen Diet Prada går så langt som å hevde at stjernen ikke kan kjøre bil, stemme, gifte seg, få barn, bruke sine egne penger, snakke offentlig om vergemålet, bruke mobiltelefon uten at denne blir overvåket eller handle. Kontoen har lenge figurert som en vaktbikkje over popkulturen, og har over to millioner følgere.

Les også: Britney Spears får refs etter bildeblemme





INVOLVERT? Flere hevder at Sam Asghari er involvert Britneys vergemål. Foto: Tommaso Boddi/Getty Images/AFP

Flere kjendiser har kastet seg på

Men hva er egentlig «#FreeBritney», og hvorfor har denne emneknaggen igjen blusset opp den siste tiden?

Etter at superstjernen ble umyndiggjort ble emneknaggen - og siden bevegelsen #FreeBritney - startet, der fans kjemper for at hun skal bli kvitt vergemålet. Siden oppstarten har bevegelsen støtt og stadig blusset opp igjen. Miley Curys har også involvert seg i bevegelsen, hvor hun under en konsert i 2019 uttrykte sin støtte, ifølge Variety.

Også skuespilleren Rose McGowan har uttrykt sin støtte til bevegelsen, via en video postet på «Instagram Story», skal hun blant annet ha uttalt: «Dette er Rose McGowan som sier Free Britney», ifølge Metro.

Les mer: Britney Spears ut mot kritikerne i ny video

Undersøker videoene hennes

Etter at emneknaggen igjen har gått viralt, er det flere brukere på sosiale medier som undersøker alt Britney legger ut med forstørrelsesglass, og det florerer av konspirasjonsteoretiske videoer. Brukeren «moonwalkmars» på det sosiale mediet TikTok er dedikert til bevegelsen, og har over 100.000 følgere.

Blant annet har mannen bak kontoen lagt ut denne videoen, som skal vise at Britney har skrevet «hjelp» i en video hun har lagt ut.

I videoen under ser man først at en bruker på TikTok har bedt Britney om å bruke noe gult og at hun skal snurre rundt dersom hun trenger hjelp, etterfulgt av en video av artisten der hun har på seg noe gult og snurrer rundt.

I et kommentarfelt på en annen video skriver en bruker at sangeren i en video blunket totalt ni ganger, der det var tre korte, tre lange, og tre korte blunk - noe som betyr SOS i morsekode.

SOS: Denne brukeren hevder at Britney ber om SOS ved hjelp av blunking i en video. Foto: Skjermdump / TikTok

Etter at det på nytt ble blåst liv i bevegelsen, ble det tidligere i juli startet en underskriftskampanje, hvor over 100.000 har signert et opprop om å fjerne vergemålet.

Kjent barnestjerne

Britney ble kjent allerede som barn da hun ble med i «The All New Mickey Mouse Club» som elleveåring. I serien figurerte hun sammen med flere andre kjente barnestjerner, deriblant Justin Timberlake - som hun senere hadde et romantisk forhold til.

PAR: Britney Spears og Justin Timberlake var romantisk involvert på starten av 2000-tallet. Foto: (AP Photo/Mark J. Terrill, File)

I 1999 slapp hun ifølge Britannica debutalbumet «…Baby One More Time», som gikk rett til topps på listene, og solgte over ti millioner eksemplarer i USA. Året etter slapp hun sitt andre album, «Oops!…I Did It Again», som ifølge samme nettside solgte over 1,3 millioner eksemplarer den første uka, noe som var rekord.

Artisten har tilsammen gitt ut ni album, der det siste var «Glory» i 2016.

Musikk-karrieren hennes har vært innbringende, og Britney har mottatt flere priser for musikken sin, deriblant en Grammy, tretten Guinness verdensrekorder og seks MTV Music Awards.

Britney har også figurert i flere filmer, deriblant «Longshot» i 2001, og «Crossroads» i 2002.