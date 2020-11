Korona satte en stopper for luksustilværelsen til «Pilotfrue»: - Tok en helomvending i økonomien

Julianne Nygård gjester ukens episode av «SCHENDIS».

På et drøyt halvår har det skjedd mye i livet til den 30 år gamle influenseren fra Fredrikstad, Julianne Nygård.

Under aliaset «Pilotfrue» har Nygård delt flittig fra livet sitt gjennom bloggen ved samme navn. I august ble det kjent at Nygård bestemte seg for å legge ned bloggen, etter at hun noen måneder før hadde varslet om en bloggpause.

En knapp måned tidligere ble det kjent at Nygård også venter sitt andre barn med ektemannen Ulrik Nygård. En gledelig nyhet som også kom som en overraskelse for ekteparet, som har delt åpenhjertig om vanskeligheter med å få barn.

Før deres førstefødte kom til verden åpnet Julianne Nygård opp om både oppturer og nedturer gjennom en lang periode med prøverør og flere forsøk - noe som også var med på å gjøre bloggen svært populær.

I tillegg har ekteparet også skapt debatt og engasjement rundt alt fra barneoppdragelse til deres ekstravagante livsstil. Denne uken gjester den tidligere toppbloggeren Nettavisen-podkasten «SCHENDIS», der hun snakker om alt fra hvorfor hun sluttet å blogge til hvordan den nye tilværelsen som tobarnsmamma vil bli.

Hun avslører blant annet fødselsangst som følge av at hennes første fødsel ikke gikk helt etter planen, hvordan hun selv vokste opp i en kristen familie og hva planene for fremtiden er etter at hun har sluttet å blogge.

Som følge av koronapandemien har ekteparet også kjent på økonomiske endringer i privatlivet. I «SCHENDIS» forteller Julianne Nygård hvordan de som familie har løst flere av utfordringene etter at ektemannen ble permittert fra jobben.

Julianne Nygård forteller blant annet at familien måtte ta en helomvending i økonomien for å forberede seg på hva fremtiden eventuelt vil bringe.

Hør episoden overalt du hører podkast, eller i spilleren øverst i saken!

