Koronakrisen avslører skjøre parforhold. Er det håp eller bør dere gjøre det slutt?

Kriser kan få deg til å se klarere, også når det kommer til kjæresten din. Er du egentlig sammen med riktig person?

Det er nesten så man skulle tro psykolog Andreas Løes Narum hadde forutsett koronakrisen for fem år siden. Da startet han nemlig opp Parweb.no, hvor han tilbyr parterapi over nett.

Nå er det en tjeneste midt i blinken for korona-par som sliter innenfor husets fire vegger, og Løes Narum opplever økt pågang.

- Mange par opplever økt friksjon på grunn av brudd på daglige rutiner og forventninger. Noen par takler det helt fint, og får bekreftet at de er sterke sammen. Kanskje har de vært gjennom mye og har lært seg teknikker som gjør at de samarbeider godt, selv når ting er vanskelig, sier Løes Narum.

Men de parene som innser at koronakrisen egentlig bare avdekker store problemer i parforholdet, står nå overfor et dilemma:

Skal de forsøke å snu situasjonen, altså bruke dette som et push til å løse problemene og utvikle bedre mekanismer for å takle fremtidige kriser? Eller skal de bare se på det som et endelig bevis på at de ikke er sammen med riktig person, og gjøre det slutt?

- Alt blir veldig vondt hvis man sliter veldig som par nå. Det finnes ingen steder å gjemme seg, det eneste du kan gjøre er å gå ut en tur, sier Løes Narum, og fortsetter:

- Hvis du må ut for å overleve, altså at eneste løsning er å fjerne seg fra situasjonen, så er jo det også en fallitterklæring.

- Hvordan vet man om man bør gjøre det slutt eller fortsette å jobbe med forholdet?

- Det er umulig å si på generelt grunnlag. Jeg kan ikke komme med et fasitsvar der, men vi kan se på noen typiske scenarier, som kanskje kan hjelpe folk til å se litt klarere.

PSYKOLOG: Andreas Løes Narum i Parweb.no. Foto: Privat

Vondt å være alene i et forhold

I et parforhold søker man i all hovedsak å dekke to grunnleggende behov:

Tilknytningsbehovet, å ha noen som er der for deg og får deg til å føle deg trygg, og behovet for identitetsbekreftelse, at noen får deg til å føle deg bra og gir deg rom til å være deg selv fullt ut.

Under kriser vekkes tilknytningsbehovet i oss alle, og det blir tydeligere hvorvidt kjæresten din greier å møte det behovet eller ikke.

Hvis du opplever at kjæresten din ikke greier å være en støtte for deg under en krisetilstand, er det alvorlig. I løpet av et langt liv kommer det til å komme flere kriser, og det blir vanskelig å skulle gå videre i forholdet med en trygg følelse hvis man strøk på «test 1: Covid-19».

- Det kan nemlig være vanskelig å riste av seg opplevelsen av ikke å få støtte der man trodde man skulle finne det, sier Løes Narum.

- Én ting er å være alene når man er singel, men det er mye vondere å føle seg alene når man er i et parforhold.

Løes Narum beskriver det som en vond innsikt.

- Kanskje har man trodd at man er et team og så viser det seg at man står alene, og kanskje til og med blir motarbeidet. For noen kan det bli slutten på forholdet, spesielt hvis man ikke er spesielt investert i form av barn og bolig, men kanskje akkurat er blitt kjærester og får denne innsikten så snart forelskelsen har lagt seg.

To viktige faktorer

To essensielle faktorer kan avgjøre hvorvidt man bør bruke koronakrisen som en vei ut av forholdet - eller en vei inn til å snakke bedre sammen.

Hvor investerte er dere? Har dere barn, felles vennekrets, hus og bil?

Hvor lenge har dere prøvd å få forholdet til å fungere bedre?

Jo mer en har sammen, desto større er gjerne viljen til å jobbe for å få forholdet til å fungere også.

Det samme gjelder også litt for faktor to: Har dere jobbet lenge og mye for å bli flinkere til å kommunisere, er det en investering i forholdet.

Men hvis kriser avslører at man likevel ikke greier å være til støtte for hverandre, så blir det et større nederlag enn om man aldri egentlig har forsøkt å jobbe med forholdet.

- Jeg tror på at folk kan endre seg og jeg tror på at mange par kan redde parforholdet sitt hvis de jobber for det - og søker hjelp i tide. Ofte trenger man nemlig det, en profesjonell tredjepart til å se ting utenfra og til rett og slett å drive voksenopplæring, sier Løes Narum, og legger til:

- Når det er sagt, hender det at man må innse at det blir for vanskelig. Hvis man har gitt det et ordentlig forsøk, prøvd å etablere gode mekanismer, men opplever at man ikke får det til, så kan det hende man bør bryte opp. Det er en vurdering man bør gjøre langsomt og grundig, men hvis konklusjonen er at relasjonen høyst sannsynlig vil forbli skjev og vond, bør man nok heller ikke være sammen.

Som å lære seg gresk

De parene som nå sitter i hver sin ende av sofaen og føler seg frustrert og misforstått av partneren sin, kan imidlertid prøve noe helt nytt:

Slå av TV-en, flytt dere nærmere hverandre og forsøk å forstå hverandres følelser og perspektiv.

- Vi kan sammenligne dette med andre kriser i parforhold, som for eksempel utroskap. Hvis et par ønsker å fikse forholdet etter utroskap, er de helt nødt til å snakke sammen om hvordan de har det selv - og hvordan de har det sammen, sier han.

For noen par, kan det bli starten på et nytt og bedre forhold, hvis bare hvis man er villig til å jobbe for det.

- Det er her man ofte trenger hjelp fra en tredjepart. For mange har aldri snakket sammen om disse tingene før og de kan ikke engang ordene. Det blir som å lære seg gresk, du må begynne med enkle ord og deretter utvide vokabularet. For ikke å snakke om at mange par begynner å krangle eller blir stumme så fort de tar opp et tema som irriterer eller er vanskelig.

- Er det håp for disse parene som i utgangspunktet knapt greier å snakke ordentlig om følelser og vanskeligheter?

- Ja, det er det. Men det er en langsom prosess, og man må være villig til å jobbe med seg selv. Du skal lære deg å kommunisere følelser og behov, samtidig som du skal kunne bli såret og lei deg, men bruke det til noe konstruktivt. Så det vil ta tid, men det er absolutt mulig.