Koronaviruset: Ønsker å forby all salg av tobakk

Flere leger ber nå om at all salg av tobakk blir forbudt i New York.

NEW YORK (Nettavisen): Det er en rekke leger som gjennom The New York State Academy of Family Physicians (NYSAFP) nå ber om at all salg av både sigaretter, tobakk og e-sigaretter forbys i byen, som en følge av den pågående koronakrisen.

Ifølge Daily Mail viser legene til et kinesisk studie som viser at røykere har større mottakelighet for koronaviruset enn ikke-røykere

Legene viser også til at det i undersøkelsen fremgår at pasienter som bruker tobakk har en 14 ganger så høy risiko for få en koronavirus progresjon enn de som ikke bruker tobakk, melder wbng.com.

- Da vår stat og vårt land kjemper for å svare på den raskt utviklende og eskalerende COVID-19-pandemien som påvirker innbyggerne våre, og som anstrenger helsevesenet vårt, er det økende bevis for en kobling mellom tobakksbruk og økt risiko for progressiv COVID-19, sier presidenten i NYSAFP, legen Barbara Keber, i en uttalelse til New York Daily News.

NYSAFP ber også New York Guvernøren Andrew Cuomo om å totalforby all damping og e-sigaretter for bekjempe koronaviruset. Cuomo hadde allerede før koronaepidemien startet, tatt grep for å prøve å redusere bruken av e-sigaretter og damping i New York gjennom en kampanje og hashtag #NoVapeNY.

New York er svært hardt rammet av koronakrisen, med rundt 26.000 smittede. Tirsdag var det meldt om 131 døde i metropolen, langt flere enn alle andre steder i USA.

I hele USA er 55.000 smittet og over 800 personer er så langt døde.

Antall koronasmittede dobles omtrent hver tredje dag

På tirsdag ba også lederen av president Donald Trumps kriseteam, Deborah Birx, om at alle som reiser fra New York City plasserer seg selv i karantene for ikke å spre viruset.

Tallet på nye tilfeller av koronasmittede i New York dobles omtrent hver tredje dag, og kurven flater ikke ut, advarte Andrew Cuomo på tirsdag.

New York har påvist over 25.600 tilfeller av koronasmitte, nesten ti ganger flere enn California, den nest hardest rammede delstaten i USA. 210 koronadødsfall er registrert. Myndighetene har tidligere anslått at toppen kunne komme først i mai.

New York mangler 90.000 senger

Frykten er at 40.000 pasienter vil trenge intensivbehandling om få uker, men delstaten har bare 3.000 intensivsengeplasser. New York har også oppjustert sitt anslag for hvor mange sykehussenger som trengs til 140.000.

Delstaten har i dag 53.000 sykehussenger, ifølge Cuomo, som sier behovet for pustemaskiner og ventilatorer fortsatt er «kritisk og desperat».

Delstaten har fått tak i 7.000, men trenger minst 30.000 flere. Utstyret kan utgjøre forskjellen mellom liv og død for noen pasienter, og den eneste måten å få tak i det på, er gjennom den føderale regjeringen, ifølge Cuomo.

På onsdag skriver president Donald Trump på Twitter at de nå bygger fire sykehus i New York, at han har vært i samtaler med Cuomo, og at flere pustemaskiner er levert til New York.