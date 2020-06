Kosmetikk-gigant gjør endringer etter Kylie Jenner-avsløringer

Kylie Jenner ble før helgen fratatt tittelen hun fikk fra Forbes i fjor.

I november i fjor solgte Kylie Jenner (22) majoriteten av aksjene i selskapet Kylie Cosmetics til kosmetikk-giganten Coty, som fra før av eier merker som Covergirl og Rimmel.

Ifølge Business of Fashion ble 51 prosent av aksjene i selskapet solgt for 600 millioner dollar, noe som tilsvarer i overkant av 5,7 milliarder norske kroner. Formann i selskapet Coty, Peter Harf, var åpenbart fornøyd med kjøpet.

– Kylie er et moderne ikon med en utrolig forståelse for hva skjønnhetsforbrukere vil ha, sa han i fjor, ifølge Forbes.

Nå, etter at Forbes har avdekket det de hevder er juks fra Kylie Jenners side hva gjelder verdien på selskapet Kylie Cosmetics og hennes angivelige milliardformue, varsler Coty endringer i ledelsen. Det skriver blant andre Fox Business.

Fratatt tittel

Det er tall fra nettopp Coty som ifølge Forbes bekrefter det de har mistenkt over lengre tid: Jenners selskap er langt mindre lønnsomt enn hun og familien har gitt uttrykk for.

Dette har ført til at magasinet har trukket «milliardærtittelen» Kylie Jenner fikk tildelt i mars 2019.

Basert på den nye informasjonen mener nemlig Forbes at 22-åringen ikke er dollarmilliardær, til tross for at hun satt igjen med flere milliarder etter salget. De estimerer formuen til realitystjernen til i underkant av 900 millioner dollar.

Endringer i toppledelsen

Ifølge Fox Business fikk Coty virkelig kjenne påvirkningskraften fra mediene i helgen, og etter Jenner-avsløringene fikk aksjene i selskapet en smell.

Nå melder selskapet at formann Peter Harf trer inn i stillingen som administrerende direktør i Coty etter Pierre Laubies.

Coty har foreløpig ikke kommentert verken Kylie Cosmetics-tallene eller årsaken bak endringene i ledelsen.

Kylie Cosmetics har vært en stor hit blant Kylie Jenners fans, men ifølge Forbes er ikke selskapet like stort som Jenner selv har hevdet. Foto: NTB Scanpix

Raser på Twitter

Forbes mener som nevnt at Kylie Cosmetics er mindre lønnsomt enn hva man har antatt, i tillegg til at de hevder å ha fått servert falske selvangivelser for å bygge opp under artikkelen de skrev om den berømte 22-åringen i mars i fjor.

Selv reagerte hun med sinne da hun våknet til Forbes' ferske anklager før helgen.

«Jeg trodde dette var et anerkjent magasin. Alt jeg ser er opptil flere unøyaktige uttalelser og anklager uten bevis. Jeg har aldri bedt om en tittel eller prøvd å lyve meg inn på listen. Punktum», skrev realitystjernen på Twitter fredag.

Videre lurte hun på hvilke bevis magasinet har for å skrive at hun har servert dem falske selvangivelser, og understreket at det finnes viktigere ting å fokusere på enn formuen hennes.

«Jeg kan ramse opp en liste med 100 ting som er mer viktig nå enn å fokusere på hvor mye penger jeg har», skrev hun.

