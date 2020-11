Kourtney Kardashian refses for å spre konspirasjoner om munnbind

Hevder blå munnbind kan føre til kreft. - Totalt uakseptabelt.

Storesøster Kourtney Kardashian er i hardt vær etter å ha delt et bilde på sin Instragram-story i helgen som hevder at blå munnbind kan føre til forskjellige typer kreft.

«De blå munnbindene som er påbudt i matbutikker og på flyplassen er laget av PTFE (Polytetrafluoreten, red. anm.), et kreftfremkallende stoff laget av syntetisk fluor.»

PTFE brukes blant annet for å lage teflon, belegget som brukes i nonstick-stekepanner.

Ifølge innlegget Kardashian delte videre på sin story har cancer.org (amerikanske kreftinformasjonen) uttalt at stoffet kan øke risikoen for blant annet kreft i leveren, testiklene, bukspyttkjertelen, nyrene osv.

«Høy eksponering kan gi influensalignende symptomer og blødning i lungene, som fører til kvelning.» står det videre på bildet hun har delt.

Dette er skjermdumpen Kourtney Kardashian delte i helgen. Foto: Skjermdump.

- Totalt uakseptabelt

Bildet har ført til massive reaksjoner på sosiale medier.

«En ting er at tilfeldige personer på sosiale medier hevder at munnbind fører til kreft. Noe annet er når Kourtney Kardashian gjør det på sin instragram med mer enn 100 millioner følgere. Totalt uakseptabelt», raser en lege på Twitter.

«Det skumleste som skjedde på Halloween i år var at Kourtney Kardashian legger ut denne totalt latterlige posten om blå munnbind uten noen medisinske bevis, det er bare en tilfeldig skjermdump. Helsepersonell verden rundt bruker dem, men denne skjermdumpen viser at dette er sant ...» skriver en annen med ironisk undertone på Twitter.

American Cancer Society tilbakeviser at de er kilde for påstandene.

- Det finnes ikke bevis for å underbygge påstandene om at PTFE i et munnbind fører til kreft, sier dr. William Cance i American Cancer Society til New York Post.

Dumpet etter Trump-møte

«Hadde akkurat et flott møte med Donald Trump. I tillegg til det han har gjort så langt med den kriminelle reformen, vil «the platinum plan» (som skal hjelpe svarte amerikanere, red.anm.) gi samfunnet et skikkelig eierskap. Han hørte på hva vi hadde å si i dag og lovet at han vil få det gjennomført» skrev rapperen Lil Wayne på Twitter i slutten av oktober.

Representanter for Det hvite hus har snakket med teamet til Lil Wayne en stund før presidenten og rapperen møttes i forbindelse med Trumps kampanje i Florida.

Lil Waynes kjæreste, modellen Denise Bidot, likte ifølge kilder denne støtten til Trump svært dårlig. Så dårlig at hun ikke lenger ville være sammen med 38-åringen.

- Hun gjorde det slutt med Wayne. Det var ikke bare på grunn av hans Trump-støtte, men det var en stor del av det, sier en kilde til MTO News.

I helgen delte Bidot et bilde på sin nå deaktiverte Instagram med teksten «Noen ganger er ikke kjærlighet nok» i tillegg til en knust hjerte-emoji.