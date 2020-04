Kourtney Kardashians kryptiske svar setter griller i hodet på fansen

Delte lettkledt bilde av seg selv - nå koker gravid-ryktene.

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle Instagram-bilder fra inn- og utland akkurat nå.

For et par dager siden publiserte den verdenskjente realitystjernen Kourtney Kardashian (40) et bilde av seg selv på Instagram som nå setter griller i hodet på fansen.

Iført kun en truse med en matchende kimono poserer Kardashian med bar mage til kamera, og flere fans tolket bilde som et hint på at hun venter barn.

Fra tidligere har Kourtney Kardashian tre barn med sin tidligere samboer Scott Disick (36). Siden bruddet i 2017 har superstjernen datet sporadisk, og innledet et lenger forhold til supermodellen Younes Bendjima (26) før de brøt opp etter drøye to år.

Nå er altså 40-åringen singel, men fansen er skråsikre i sin sak.

Svarte med kryptisk melding

At det florerer med spekulasjoner rundt den verdenskjente Kardashian-familien er ikke noe nytt, og Kourtney Kardashian bidrar ikke til å stoppe rykteflommen når hun svarer på en kommentar om at hun venter barn på en noe kryptisk måte.

Hun verken bekrefter eller avkrefter, men skriver:

– Få velsignelsen ut, dog.

Svaret til Kardashian har mildt sagt satt griller i hodet på fansen der de fleste oppfatter svaret som en ironisk spøk, mens andre er sikre på at svaret var enda et hint til at hun venter barn.

Andre reagerer på oppførselen til fansen, som spekulerer i noe så privat.

– At folk spør om en kvinne er gravid uten at hun har sagt noe selv er frekt og veldig ufølsomt. Ikke anta noe, skriver en blant annet.

Bekreftet kjæreste

Kourtney Kardashian er ikke alene om å oppleve rykter og spekulasjoner rundt sitt eget privatliv.

Helt siden det ble slutt mellom Twilight-stjernen Kristen Stewart (30) og modellkjæresten Stella Maxwell (29) i fjor sommer, har romansespekulasjonene herjet rundt skuespillerstjernen.

Få måneder etter bruddet var det flere som hevdet at det hadde oppstått romantisk musikk mellom Stewart og manusforfatter Dylan Meyer. Denne gang viste det seg at fansen hadde rett.

På Instagram bekrefter nå Meyer at hun og Stewart er kjærester gjennom en lenger kjærlighetserklæring.

Overrasket med brennheit forside

Andre som vekker oppsikt på Instagram nå for tiden er Selena Gomez (27), men verken på grunn av gravidrykter eller kjæresteavsløringer.

Bak seg har Gomez lagt to intense forhold med blant andre popstjernen Justin Bieber (26) og artisten Abel Tesfaye - bedre kjent som The Weeknd. Siden den gang har 27-åringen vist seg fra en helt annen side.

I oktober i fjor overrasket sangstjernen med to nye singler som gikk rett til topps på hitlistene: «Lose You To Love Me» og «Look At Her Now», som tydelig var inspirert av hennes tidligere forhold.

Nylig overrasket hun fansen igjen, denne gang med en forrykende forside på magasinet «Interview» der hun nok en gang viser frem helt nye sider for fansen.

Fansen er i ekstase over de nye bildene, der flere elsker det nye imaget til Selena Gomez.

