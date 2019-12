Kourtney Kardashians TV-fremtid er svært usikker: - Er på bristepunktet

Kranglingen og det suksessrike tv-showet har tært på vennskapet med familien.

Siden 2007 har seere over hele verden kunnet følge Kardashian-familien på deres vei til å bli en av de mektigste tv-familiene i USA.

Hendelsene tv-seerne har fått være med på, er noen av de mest bisarre og private i livene til Kardashian og Jenner-klanen.

Vi har sett Kourtney dra ut sitt eget barn under fødselen, Bruce Jenner bli til Caitlyn, tv-kameraene har vært med på flere fødsler, kjærester og ektemenn har kommet og gått, et par svigersønner som nesten har gått til grunne og flere menn som har vært utro mot Khloe.

Den seneste sesongen har dog et tilbakevendende tema vært at eldstesøster Kourtney ikke ønsker å delta i serien i samme grad som resten av familien, og at hun setter stadig flere grenser for å beskytte privatlivet.

Dette har ikke falt i god jord hos resten av familien og har sørget for en rekke av diskusjoner, gråt og iskald stemning mellom de tre søstrene Kourtney, Kim og Khloe. Kim Kardashian truer sogar søsteren med sparken fra showet.

I episodene som ledet opp mot helgens sesongavslutning har samtalen gått på om Kourtney skal gi seg i serien eller trappe kraftig ned.

Kaller søsteren en mobber

I sesongavslutningen av serien kommer dette sterkere til overflaten enn noensinne.

Det skjer da moren Kris forsøker å redde stemningen i den styrtrike familien, og de reiser på en aldri så liten familietur til Wyoming.

Det gikk ikke lenge etter at familien var på plass og at mogulen Kris hadde uttalt at kjærligheten de har til hverandre må behandles som en gave fra Gud, til stemningen kjølnet atter en gang.

Det var under en tur på en klatrebane at Kourtney begynte å bue på søsteren Khloe. Det startet en spiral av krangler og sørget for at Khloe kalte søsteren en mobber.

- At Khloe kaller meg en mobber... Jeg føler at Kim og Khloe har mobbet meg de siste to årene, hvis jeg ikke gjør som de vil. Det kan aldri være lett og morsomt lenger, alle tar alt så personlig, inkludert meg selv. Det er ikke bare hyggelig å henge sammen lenger, forteller Kourtney til tv-kameraene.

- Er på bristepunktet

Deretter går familien inn i en diskusjon om tv-seriens fremtid, hvorpå Kim mener at de ikke hadde hatt et tv-program om alle nektet å filme så ofte som Kourtney gjør.

- Livet er kort, ikke alt handler om å filme dette showet. Jeg har tre barn som er min prioritet mer enn dette showet, forteller Kourtney til sitt forsvar og prøver å forklare hvilken desperat situasjon hun er i.

- Det er ikke greit at jeg føler at jeg er på bristepunktet. Jeg trenger en pause og jeg vil ikke filme mer, forteller Kourtney med skjær i stemmen.

Etter denne alvorspraten virket det som at søstrene ser noe mer av alvoret i situasjonen.

- Jeg vil aldri at noen av søstrene mine skal være lei seg eller opprørt. De må bare gjøre det som er best for dem, forteller Khloe.

Kourtneys barnefar og eks-kjæreste Scott Disick har alltid vært med i serien, og det er ikke kjent ennå om dette vil påvirke hans rolle i showet.

Kourtney har siden filmingen ble avsluttet uttalt til Entertainment Tonight at hennes rolle i tv-serien vil endres. Det gjør hun for å fokusere på barna Mason, Penelope og Reign.

- Jeg har bare bestemt meg for å bruke mer tid som mor og legge mer av energien min i det, men jeg sier ikke farvel, forteller hun i intervjuet.

Tilbake med eksen

Det kan også hende at det er flere som opptar tiden til Kourtney om dagen. Ifølge kjendisnettstedet TMZ er hun tilbake med eksen Younes Bendjima.

Paret gjorde det slutt høsten 2018, men har fra tid til annen blitt observert sammen.

Nå mener TMZ å vite via sine kilder at paret faktisk har vært sammen i flere måneder allerede, men at de ønsker å ta steg for steg. Paret ble nylig sett sammen i Miami, hvor de festet hele natten sammen med søsteren Kendall og modellen Bella Hadid.