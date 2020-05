Kraftig nedgang i bilsalget – men én biltype øker

Nei, det er ikke elbiler ...

Korona-krisen merkes også svært godt for bilbransjen. Bilfabrikker over hele verden har stoppet opp og bilsalget har også bremset kraftig.

De rykende ferske registreringstallene for april viser at salget av nye biler her i Norge gikk ned med 34 prosent, sett i forhold til samme måned i fjor. Så langt i år er salget av nye biler 20 prosent lavere enn samme periode i 2019.

Mens nybilsalget i april ga merkbar nedgang for både bensin-, diesel- og elbiler, økte salget av ladbare hybrider. Og nedgangen i bilsalget til tross: Markedsandelen for ladbare hybrider og elbiler har aldri vært høyere – og utgjør nå 70 prosent.

Strømmen vil fortsette å øke

– At bilsalget gikk ned i april, viser en tydelig effekt av lavere aktivitet i norsk økonomi. Koronasituasjonen kan være en av årsakene. Samtidig er gjerne måneden med påske noe ustabil fordi det er halvannen uke uten registreringer, sier direktør Øyvind Solberg Thorsen i Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV).

Og selv om salget av elbiler også har hatt en nedgang i april – en måned med store økonomiske utfordringer for mange – så er tendensen klar:

– Markedsandelen av elbiler og ladbare hybrider har aldri vært høyere. Det viser tydelig at strømmen av elbiler og ladbare hybrider vil fortsette å øke, og at overgangen til ny teknologi vil prege bilsalget framover, sier Thorsen, i en pressemelding.

Nybilsalget i april viser også at nedgangen var lavest for elbiler.

Audi e-tron er Norges mest solgte bil så langt i år, dette er Sportback-utgaven som akkurat har kommet til landet. Foto: (Broom)

Mange flere å velge mellom

Økningen i salget av ladbare hybrider har trolig en klar sammenheng med at det nå har kommet en rekke nye modeller innenfor denne klassen. Bilene har også fått betydelig lengre rekkevidde enn det første generasjon ladbare hybrider hadde.

Flere av premiummerkene har kommet med nye og ladbare SUV-er som går langt. I tillegg kommer mer folkelige alternativer som Volvo XC40 og Ford Kuga. Relativt kompakte SUV-er med god elektrisk rekkevidde.

– Vi skal også legge merke til at mens det i april 2019 var 30 modeller av ladbare hybrider man kunne velge i, var antallet i april i år hele 47. Og når utvalget av denne biltypen øker så mye, og mange ønsker seg en slik biltype, er det også naturlig at salg og antall registreringer øker, sier Øyvind Solberg Thorsen.

Ford Kuga er akkurat lansert i ny og ladbar utgave i Norge, dette er ventet å bli en storselger fremover. Foto: (Broom)

Tidligere leasingbiler

Også på registrering av brukte biler, er det klare endringer for de ladbare hybridene:

– Når vi også ser at økningen i eierskifter er størst for denne gruppen biler, så viser det at ladbar hybrid med god rekkevidde er noe svært mange ønsker seg, sier Thorsen.

Han peker også på at økningen i antall ladbare hybrider ved eierskifter kan ha sammenheng med at mange ladbare hybrider var tidligere leasingbiler som har fått ny eier etter utgang av leasingperioden.

Nybilsalget kontra fjoråret

Slik ser april 2020 ut, i forhold til april 2019:

Totalt: Minus 34,0 prosent

Bensin: Minus 65,7 prosent

Diesel: Minus 57,4 prosent

Elbil: Minus 17,6 prosent

Ladbar hybrid: Pluss 31,2 prosent

Artikkelen er publisert i samarbeid med broom.no.