Krangler om sex-tilbud på TV: – Det kommer aldri til å bli et problem

Desperat må Even Kvam jukse i en konkurranse, før han havner i krangel om sex-tilbud.

I dagens episode av «Paradise Hotel» blir vi vitne til at den selverklærte livsnyteren Even Langås Kvam (21) må jobbe hardt for å bli på hotellet.

Kvam har nemlig fått færrest godkjente russeknuter og dermed også havnet på bunnplassering på lista, etter korrupt spill av nykomlingen Torbjørn Breivik.

Da innser Even Kvam at han må ta saken i egne hender, og får god hjelp av kompisene Martin Heier og Axel Kleivane.

– Urettferdig behandling

Planen blir dermed å kuppe hele listen, ved å fjerne kryss på erkefienden Yasmine San Miguel Moussaoui som ligger i toppsjiktet, og gi seg selv flere kryss for å unngå å havne på jumboplass.

Se den nervepirrende gjennomførelsen i videoen øverst i artikkelen!

Even prøver å gjøre slik at konkurrenten Yasmine San Miguel Moussaoui havner i en utrygg posisjon på hotellet.

– Det var en veldig god følelse å få det til. Vi var smarte som endret på tavla og vi fikk det til å se veldig profesjonelt ut med det lakenet. Det med lakenet var min idé, sier Even.

Siden russepresidenten Torbjørn diskvalifiserte Even fra flere av russeknutene uten å få en reell sjanse, mener Even det gikk fra å være en konkurranse til å være renspikket taktikk fra Torbjørns side.

– Jeg synes det var veldig urettferdig behandling fra starten. Jeg følte det var juks fra hans side og da kunne like så godt jeg jukse også, mener han.

Se video øverst: Én person holdt på å velte hele planen til Even.

– Å få nok f***e skal ikke bli noe problem

I episoden kommer det også frem at stemningen mellom Yasmine og Even er på bunnen og det topper seg da Yasmine og Even tar en samtale på tomannshånd.

– Før den samtalen hadde jeg prøvd alt mulig for å redde meg inn, men det så mørkt ut. Så da gikk jeg inn for å provosere henne og få henne dritsur, og det følte jeg at jeg klarte på strak arm, forteller han.

Even Langås Kvam. Foto: Alexander Winger (Nettavisen)

– Jeg hadde oppfattet at han er glad i å provosere, så jeg tenkte «nå prøver han bare å provosere deg» og at jeg ikke skulle la meg bli provosert, men så blir jeg jo det, forteller Yasmine i dag.

Etter flere provokasjoner og kjekling fra Evens side, sier Yasmine at hun håper Even «får mye fitte på utsiden».

– Nei, fysj, det kommer litt feil ut det der, forteller Yasmine i dag.

Yasmine lot seg provosere av Even – og angrer på sex-kommentaren inne på hotellet. I dag er de to gode venner. Foto: Roy Darvik/NENT Group

– Det handlet om at gutta ofte sa at Even fikk så mye fitte og sånn, men han gjorde jo ikke det inne på hotellet. Siden jeg tenkte at det var hans tur til å reise hjem, var det en spøkefull kommentar. Jeg tenkte lykke til med det når du har den drittoppførselen på tv, forklarer Yasmine.

– Hva synes du om kommentaren, Even?

– Alle skjønner at det er en vits fra Yasmines side. Å få nok fitte skal ikke bli noe problem for meg, det har aldri vært et problem og kommer aldri til bli et problem resten av livet for Even Kvam, sier den selvsikre trønderen.

Selv angrer Even ingenting etter kranglingen med Yasmine, fordi han mener han ikke gikk for langt.

– Jeg står for det jeg har sagt, og jeg følte ikke at jeg var frekk, jeg var bare kjempe-provoserende. Jeg sa ting som at hun ikke ville komme langt i spillet, og det var ikke noe personangrep, for da ville det ikke vært greit lenger.

Ble venner igjen, men avfeier romanse

Til tross for kranglingen på hotellet, kan duoen komme med overraskende nytt utenfor hotellets vegger; de har blitt gode venner.

Da de kom hjem kom de i kontakt og ville ordne opp etter det som hadde hendt på hotellet i Mexico.

– Det var sunt for oss begge, jeg liker ikke å ha fiender. Jeg er en veldig åpen person og liker å bli kjent med alle, så når vi ser bort fra spillet så står alle sammen på lik linje etter vi kom hjem fra hotellet, påpeker han.

Etter å ha blitt gode venner, er det også noen rykter som skal ha det til at de har begynt å date.

– Vi er absolutt ikke sammen, men Yasmine og jeg «viber» godt som gode venner og har funnet tonen. Det er mulig Yasmine hadde et godt øye til meg på hotellet, men det er ikke noe mer der. Jeg er ikke noen forholdsperson, så jeg kan berolige det norske folk med at Even Kvam er singel, forteller Even til Nettavisen.

– Absolutt, vi er veldig gode venner blitt, men nei, jeg kan avkrefte at vi er sammen, forteller Yasmine.

– Even sier han mistenker at du hadde et godt øye til ham på hotellet?

– Hehe, i følge Even Kvam har alle i verden har et godt øye for han, så det går helt fint, jeg kan godt ha et øye til han, ler hun.