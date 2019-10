Kreftrammede Romøren: - Kunne ikke passet verre å bli pappa

- Samtidig kunne det ikke passet bedre, sier Bjørn Einar Romøren.

Samtidig som Bjørn Einar Romøren (38) og kona Martine Remsøy Romøren (32) gledet seg over å skulle bli foreldre for andre gang, kom sjokkbeskjeden om at den tidligere skihopperen hadde fått kreft.

Etter langvarige smerter i ryggen viste til slutt en MR-undersøkelse at 38-åringen hadde fått en ondartet svulst i hofta.

- Alt har skjedd veldig fort. Plutselig er livet snudd på hodet, sa den tidligere skihopperen til Se og Hør i sommer.

- Kunne ikke passet verre

For to måneder siden kunne ekteparet ønske velkommen til lille Fiona. Den lille familien på tre ble til fire, samtidig som 38-åringen går gjennom knalltøff kreftbehandling.

- Det kunne liksom ikke passet verre å bli pappa igjen akkurat nå, du vil jo gjerne være 100 prosent til stede for det nye barnet ditt. Samtidig kunne det ikke passet bedre heller, sier Romøren i et større intervju med Se og Hør i dag.

Fiona og sønnen Fred er i dag Romørens største motivasjon til å bli frisk. Hver tredje uke er Romøren innom sykehuset for en ny runde med cellegift. Ifølge ukebladet er han snart halvveis i behandlingen.

- Kroppen begynner å merke kjøret nå. Jeg har vært helt i kjelleren etter de siste cellegiftkurene. Immunforsvaret er fullstendig fraværende, og jeg har vært inn og ut av sykehus, forteller Romøren til ukebladet.

Refser systemet

Helt siden Romøren fikk påvist den alvorlige kreftdiagnosen, har 38-åringen vært åpen om sykdomsforløpet. Via sin Instagramkonto deler han stadig bilder fra familiens utfordrende hverdag.

I september gikk 38-åringen også hardt ut mot det norske systemet. Etter det første året med behandling er det lagt opp slik at man må klare seg med arbeidsavklaringspenger. Det synes Romøren kan bli unødvendig tøft for folk som er under en lengre behandling, eller for de som bruker lang tid på å komme seg etter behandlingen.

- Blir man kreftsyk og har behandling i et år, som jeg har, er det tøft. Men får man en kreftdiagnose som strekker seg over to år eller mer blir det veldig vanskelig, uttalte Romøren til Dagbladet.

Ifølge han er han «en av de heldige», men understreket at det ikke bare er enkelt for ham heller. Til avisen fortalte han at det meste av lønningen går til regninger, og at selv om han forstår at NAV vil ha folk tilbake i jobb er det en «del ting med systemet som gjør at man kan få den smellen rett i fleisen i tillegg til kreften».

Planla en ny epoke

Det var i 2014 at Romøren kom med sjokkbeskjeden om at han hadde valgt å legge opp skikarrieren.

- Takk til alle som har bidratt til en super periode av livet mitt. Trenere, utøvere og støtteapparat. Tusen takk til mine sponsorer Harila, Ic,a Hagl Øfs, Tteamica og teamet mitt Kollenhopp. Nå har jeg plantet skiene i Planica for siste gang og starter en ny epoke av livet med min kjære, skrev han blant annet på Instagram den gang.

Romøren har de siste årene slitt med ryggen, og sto utenfor landslaget sesongen før han la skiene på hylla.

Men Romøren gav ikke opp av den grunn, og med hjelp fra Kollenhopp kjempet han seg til en plass på skiflygingslaget til VM i Harrachov.

Hans oppløftende form gav han også muligheten til å avslutte karrieren med verdenscuphopping i Planica.

Romøren har tatt en rekke medaljer i løpet av karrieren, blant annet syv OL- og VM-medaljer, og ble historisk da han i 2005 satte verdensrekord med hele 239 meter. Verdensrekorden sto i seks år.