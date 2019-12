Kreftsyke Christine Koht med klar beskjed til legen da kona ble alvorlig syk

- Du må redde henne! Bønnfalte Koht legen.

I over et år har den folkekjære programlederen og komikeren Christine Koht (52) vært alvorlig syk med en uhelbredelig form for føflekkkreft. Sykdommen kan verken behandles med stråling eller cellegift, og 54-åringen har vært gjennom tøffe runder med såkalt immunterapi.

Den spudlende komikeren har helt siden kreftdiagnosen ble kjent for allmennheten, delt åpen og ærlig om utviklingen via sine sosiale medier-profiler.

Forrige uke kom det nok en oppdatering, men denne gang med nok en trist beskjed: Kona Pernille Rygg, som har vært Kohts største støttespiller i over 25 år, har også blitt alvorlig syk.

- Er det noe jeg trenger nå så er det DOBBELT styrke. For min elskede Pernille, som har vært så trygg, så sterk, så kjærlig og besøkt meg to ganger hver dag hele dette året ligger nå på Rikshospitalet og er alvorlig syk. Med en sterk immunreaksjon på grunn av en farlig bakterie som har gitt henne nyresvikt. Jeg har ikke greid å skrive om dette før, for jeg har vært i sjokk i tre uker, skrev Koht på Facebook.

Kom med klar beskjed til legen

Ifølge Se og Hør var det på Sunnaas, da Pernille Rygg besøkte Koht, at hun ble akutt syk.

- Pernille var på besøk hos meg på Sunnaas, vi satt og drakk kaffe og koste oss, da hun i løpet av ett sekund ble dårlig. Hun ble iskald i kroppen, og ekstremt trøtt, forteller Christine Koht i tirsdagens utgave av Se og Hør.

Ifølge Koht hadde Rygg kommet seg helt hjem til Bislett alene, før hun ble lagt inn på Rikshospitalet, dødssyk. For Kohts del ble dette en svært traumatiserende opplevelse, og ga legen en klar beskjed.

- Du må redde henne. Hun er livet mitt, så jeg til overlegen over telefon fra Sunnaas, forteller Koht.

Iherdig livredding

Mannen som Koht bønnfalte hadde også vært hennes egen lege.

- Legene jobbet hele natten for å redde henne. For at hun ikke skulle få organsvikt. Hun var døende, forteller Koht til Se og Hør.

56 år gamle Rygg er forfatter, og har vært gift med Christine Koht siden 2013. Da hadde paret allerede vært samboere i over 23 år, og det er ingen tvil om at de to betyr mye for hverandre.

- Jeg syns vi har fått nok juling dette året, om ikke Pernille også skulle bli alvorlig syk. Så når jeg legger meg så må jeg bare gråte og gråte. For jeg savner henne så mye at det gjør vondt i hjertet. Hun har vært min klippe i 29 år, og hver dag med henne har vært en stor glede. Hennes latter, tanker, intellekt, hennes kjærlige vakre sjel. Og så plutselig , på ett sekund, for tre uker siden, ble hun en helt annen, skriver Koht videre på Facebook.