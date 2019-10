Kreftsyke Koht nærmer seg ett år på sykehus: - Stolt over at jeg fortsatt har humor

Kom med ny oppdatering på Facebook søndag kveld.

I januar 2019 ble det kjent at den folkekjære programlederen og komikeren Christine Koht (52) hadde fått påvist en alvorlig og uhelbredelig føflekkkreft, få måneder etter at hun ble erklært frisk etter en svulstoperasjon i fjor høst.

Siden den gang har hun med ujevne mellomrom delt oppdateringer til fansen om sykdomsforløpet.

Søndag kveld delte 52-åringen en ny Facebook-oppdatering, der hun slår fast at hun nærmer seg ett år på sykehus.

- Stolt av at jeg fortsatt kan glede meg over små ting

«Kjære gode venner. Jeg er fortsatt syk og på Rikshospitalet. Nå har jeg snart ligget 1 år på sykehus ... og jeg er så STOLT av at jeg fortsatt kjenner at jeg kan glede meg over små ting... og har humor. Mamma mener jeg nå bør finne tilbake til min egen stil med blomster på hodet», skriver den folkekjære komikeren.

Koht har stadig oppdatert sine følgere på Facebook om sin situasjon.

Senest i slutten av september fortalte 52-åringen at hun ba til Gud om å overleve kreftsykdommen, og at hun hadde måttet lære seg å gå for fjerde gang.

Tidligere i høst kunne hun fortelle at hun var blitt holdt kunstig i live i tolv dager, etter å ha hatt mange infeksjoner.

I sommer fortalte Koht at det vil ta lang tid å kurere sykdommen, men at hun ikke hadde gitt opp håpet.

Uavklart helsetilstand

Helsetilstanden til Koht har lenge vært uavklart.

Føflekkreften Koht fikk påvist i november i fjor ble behandlet med immunterapi, da den ikke kan kureres med stråling eller cellegift. Behandlingen gjorde kreftsvulstene mindre, men en leverbetennelse hun har slitt med siden mars utartet seg og ble dødelig.

- En sånn leverbetennelse kan være veldig vrien. Hvis vi ikke får den til å snu, kan det være en dødelig bivirkning, uttalte en lege ved Tønsberg sykehus i podcasten der det ble kjent at Koht var akuttinnlagt.

Ifølge Dagbladet var leverbetennelsen på et tidspunkt helt opp mot stadium fire, men i midten av april opplyste 51-åringens lege at den var gått ned på stadium to.