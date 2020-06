Kremartister gir eksklusive konserter - Nettavisen strømmer live

Bare Egil tjuvstartet onsdag - i dag står et av landets hotteste rockenavn på scenen i en helt spesiell konsertserie.

Torsdag 12.mars 2020 er allerede en dag for historiebøkene. Og akkurat da Erna fortalte det norske folk at samfunnet skulle ta en pause, hadde Christer Falck sin første arbeidsdag i et nytt firma, HES og Falck.

- Alt glapp. Hva gjør vi nå? tenkte vi da, sier Christer Falck til Nettavisen.

Musikkbransje-veteranen hadde lagt et løp som involverte engasjement for rundt 30 festivaler i sommer-Norge. Men hyperaktive og oppfinnsomme entusiasten startet i stedet det med strømmede konserter, og nå en unik konsertserie som også skal strømme-sendes på Nettavisen.

Én mulighet - det skaper samleobjekter

En håndfull utvalgte artister skal opptre for 50 publikummere på Sentralen midt i Oslo sentrum. Konserten tas opp, og det lages vinylplater av alle konsertene.

Startskuddet gikk onsdag, da artisten var Ikke Bare Bare Egil Band (Band) med "de Lillos-kritiske sanger". Det hadde gitt over 900 solgte dobbeltalbum torsdag ettermiddag - Christer Falck er målløs over oppslutningen:

- Dette hadde jeg ikke trodd. Det er helt spinnvilt - helt koko bra!

Det spesielle er at platene kun trykkes opp i akkurat det antallet eksemplarer som bestilles - og det er bare mulig å bestille plata i ett døgn. Slik skapes samleobjekter med kjente navn som (Ikke Bare) Bare Egil Band (Band), Lars Lillo-Stenberg, Minor Majority, Luke Elliot og kveldens artist, Hilma Nikolaisen.

EKSKLUSIVE KONSERTER: Lars Lillo-Stenberg, Minor Majority og Hilma Nikolaisen er blant attraksjonene i Christer Falcks (bildet) og Big Dippers konsertserie på Sentralen - konsertene blir til plater som selges i kun så mange eksemplarer som bestilles i løpet av 23 timer fra konsertstart. Foto: Morten Solli

- Du får bare denne muligheten! sier Falck, som har stor tro på at både artister og arrangøren kommer greit ut av konsertene økonomisk.

Det betyr også at selve strømmingen av konserten bare er mulig i 23 timer fra konsertstart. Som en ekstra samler-bonus, vil alle som bestiller plata i tidsrommet mellom kl. 20 og 22 få et signert eksemplar. Alle konsertene går av stabelen kl. 21. Prisen per plate blir 280 kroner, vanlig pris for et nytt vinylalbum.

Programmet for konsertene er som følger:

11.06 Kl. 21.00 – Hilma Nikolaisen

12.06 Kl. 21.00 – Minor Majority Trio

13.06 Kl. 21.00 – Luke Elliot

14.06 Kl. 21.00 – Lars Lillo-Stenberg

- Klimpring på internettveggene

Først ut av artistene Nettavisen skal strømme er Hilma Nikolaisen, kjent både som soloartist og medlem av broren Emils Serena Maneesh.

- Det blir tas få en anledning til å spille med den herlige bandgjengen etter veldig mange måneders fravær - og i tillegg forevige dette på plate. Dokumentere limbosituasjonen på et livsbejaende vis. Med Big Dipper som bakmenn var det veldig lett å se konseptet i et forlystende lys, sier hun om konserten.

SPENT: - Klarer vi å fange en spesiell, genuin dimensjon ved dette opplegget, som blir noe annet enn det tradisjonelle, i stedet for en fattigmannsversjon av det, kan det kanskje bli en slags utviklende substitutt som kan utvide våre musikkopplevelser, både for lytter og «utøver». Jeg vet sannelig ikke, sier Hilma NIkolaisen om hvordan strømming kan funke som supplement til tradisjonelle konserter. Foto: Elvira Nikolaisen

Nikolaisen har tilbrakt mer av den siste tiden med å jobbe med egen musikk enn å selv bivåne strømmede konsertopplevelser.

- Har dog registrert veldig mye klimpring på internettveggene! Noen konserter har jeg sett. Fint når man ser at band/artister har lagt flid i å skape en spesiell stund, uansett hvor digitalt det gjerne kan risikere å bli. For eksempel Kvelertak føltes nesten som en autentisk konsert - håper noen kan få en flik av samme konsertfølelse av min konsert!

Foto: (Big Dipper)

- Sart og selvhøytidelig

Hilma Nikolaisen slapp en ny singel for kort tid siden, men den forteller lite om hva vi har i vente fra et nytt album:

- «New Kids» ble gitt ut som singel i en slags hast, da det føltes som litt tullete å la den ligge til senere. Det var nemlig en slags (lystig) protestlåt skrevet i anledning vandalismeplanene rundt Y-blokka. Denne låta skal ikke bli med på min kommende plate, men den forteller at det er musikk på ferde! Det blir veldig fint, syns jeg selv. Rolige, sarte, selvhøytidelige saker.. Så å si uten en eneste elektrisk gitar å spore. Spennende å jobbe med et helt annet kapittel - etter et litt maksimalistisk rockeopplegg.

- Hvor mange album skal du selge på dette for å være happy med responsen?

- Hm. Det er unektelig litt pinlig dersom det selges i underkant av 20. Syns uansett det er en herlig tanke at de som skal sitte med denne platen i hendene, er folk med velvilje for mine musikalske sysler. De vil se og høre verdien i den og slik gjøre det hele verdt arbeidet som ligger bak.

- Hvordan synes du musikkinteressert publikum bør bruke tid og penger de ellers hadde brukt på konserter og festivaler, dersom de ønsker å støtte norske artister?

- Plater fins jo fremdeles i butikkene, eksempelvis på Big Dipper og Tiger. Hadde jo vært en god ting om lyttere sjekket sin Spotify og omgjorde den til tilsvarende plater i hylla. Det fins også gjerne overprodusert merch rundtomkring. Folk flest trenger jo alle klær og den slags diverser. Og har man riktig store mengder riksdaler i banken kan man jo høre om artister og plateselskaper ønsker assistanse fra en velgjører? Tror vi på ulike sett og vis vil merke det, om publikum setter seg nærmere inn i Musikken generelt og gir musikken en verdig plass og prioritet.

Begrenset album

I perioden 11.06 til 14.06 kan du hver kveld se en plateinnspilling kringkastet live til din egen stue. Om du liker det du hører kan du gå inn på bigdipper.no og bestille den aktuelle skiva, som vil bli levert til deg bare få uker senere.

Albumene vil kun være mulig å bestille i 24 timer (fra kl. 20.00 på konsertdagen til kl. 20.00 påfølgende dag). Alle som bestiller i løpet av de to første timene (altså frem til konserten er avsluttet) mottar plate signert av artisten!

Få Lars-Lillo Stenberg rett inn i stua søndag kl 20.00. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)