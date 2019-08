Krista Kosonen spiller hovedrollen i stor, norsk seriesatsing. Kan ikke et ord norsk

- Jeg pugget manuset som en papegøye. Jeg forstod ingenting, sier Krista Kosonen som spiller hovedrollen i «Beforeigners».

Onsdag var det premiere på Norges aller første HBO-serie, «Beforeigners», eller «Fremvandrerne» som den heter på norsk.

Serien, som både er spilt inn i Norge og regissert av nordmenn, har hentet inn flere av Norges aller beste skuespillere. Blant dem Nicolai Cleve Broch, Agnes Kittelsen og Stig Henrik Hoff.

Regissøren Jens Lien, og manusforfatterne Anne Bjørnstad og Eilif Skodvin, har også tatt turen utenlands for å hanke inn utenlandske skuespillere.

- Det var viktig for oss å skape den fremmede følelsen vi forsøker å få frem i serien, og vi dro derfor til Island og Finnland for å finne denne norrøne, fremmede aksenten som bygger hele serien, forteller Jens Lien til Nettavisen under pressedagen tidligere denne uken.

Kan ikke norsk

Handlingen i serien bygger rundt folk fra fortiden, altså fremvandrere, som dukker opp i nåtidens Oslo på mystisk vis. En av dem som har fått tildelt rollen som den tidligere vikingen Alfhildr Enginsdottir, som nå befinner seg flere år forut sin tid i Oslo, er islandske Krista Kosonen.

Gjennom hele serien snakker hun norsk, og til tider norrønt. Språk hun overhodet ikke kan i det virkelige liv.

- Jeg kan ikke et ord norsk. Jeg kan litt svensk, men det er ikke mye, forteller Kosonen til Nettavisen.

- Når jeg fikk se manuset for aller første gang før audition trodde jeg det var en spøk. Jeg sa til manageren min: «Kom igjen! Jeg forstår ikke et eneste ord». Men hun presset meg rett og slett til det, og bare: «Dette er en veldig god og kjent regissør!».

- Det vanskeligste jeg har gjott

Kosonen forteller at det krever enorme forberedelser før innspilling av en rolle som snakker språk hun ikke kan. For å i det hele tatt kunne øve på manuset, måtte hun finne noen som kunne norsk til å hjelpe henne.

- Jeg la ut en melding på Facebook der jeg spurte om det var noen som kunne lære meg norsk. Ektemannen til en venn av meg tok kontakt, og leste sammen med meg. Jeg pugget teksten som papegøye, men jeg forstod ingenting, ler hun.

PREMIEREKLAR: Krista Kosonen på den røde løperen utenfor Colosseum for premieren på serien. Foto: Julie Solberg (Nettavisen)

Å lære seg teksten er imidlertid én ting. I tillegg måtte Kosonen gjøre godt skuespill.

- Det første opptaket tok jeg ikke så seriøst, og ville egentlig bare ha det gøy. Ingenting ga mening for meg. Jeg forsto ikke hva de andre sa, så jeg måtte ta en sjanse på når det var min tur, forteller hun.

Men det viste seg å gå mye bedre enn forvententet.

- De ga meg bare ros, det eneste jeg fikk kritikk for var at håret mitt ikke lå på riktig plass, ler hun og legger til:

- Det er selvsagt en utfordring, men det hjelper at at karakteren min i utgangspunktet ikke har norsk som morsmål, slik at jo mer gebrokkent jeg høres ut - jo bedre er det.

SNAKKER IKKE NORSK:..men snakker norsk gjennom hele serien. Krista Kosonen pugget hele manuset uten å forstå hva som stod der. Foto: HBO Nordic

- Utfordrende at hun ikke forstår meg

Det var imidlertid ikke bare Kosonen som fikk utfordringer med språket under innspilling. At Kosonen ikke kan norsk, ble også svært vanskelig for hennes hovedrollemedskuespiller Nikolai Cleve Broch.

- Det var jo en utfordring at min kvinnelge motspiller ikke forstod hva jeg sa - i det hele tatt. Så vi måtte finne vår egen vei. De store improvisasjonsrundene uteble kan man si, ler Broch.

Likevel er han svært stolt over medskuespilleren sin.

- Hun er jo helt ekstremt språksterk. Det gikk overraskende bra. Hun pugget jo både norrønt og norsk, og det er en sinnsyk ekstrajobb, legger han til.