Kristin Cavallari og Jay Cutler skilles: - To mennesker som har vokst fra hverandre

Kjendisparet går fra hverandre etter ti år.

«The Hills»-stjernen Kristin Cavallari (33) og ektemannen Jay Cutler (36) går fra hverandre etter 10 år sammen.

Paret har tre barn sammen, og har vært gift i syv år. Det er Cavallari selv som forteller om skilsmissen på sin Instagram-konto:

«Det er med stor sorg at vi, etter 10 år sammen, har tatt beslutningen om å skilles. Vi har ingenting annet enn kjærlighet og respekt for hverandre, og er dypt takknemlig for årene vi har delt, minnene vi har lagd og barna vi er så stolte av,» skriver Cavallari, og fortsetter:

«Dette handler bare om to mennesker som har vokst fra hverandre. Nå ber vi alle om å respektere vårt privatliv, mens vi finner ut av denne vanskelige tiden sammen med familien vår».

Utroskapsrykter med bestevenninne

Cavallari og Cutler, som er tidligere fotballspiller, har vært et svært profilert kjendispar etter de giftet seg i 2013.

Cavallari har lang fartstid i realitybransjen, først som medvirkende i «Laguna Beach: The Real Orange County» og deretter i «The Hills». De siste årene har hun hatt sin egen reality-serie, «Very Cavallari», i tillegg til at hun har utviklet sitt eget kles- og smykkemerke.

Skilsmissenyheten omtales derfor av en rekke utenlandske medier, og mange undrer seg over om hvorvidt bruddet egentlig skyldes utroskapsryktene som har herjet om Cutler.

Under sist sesong av «Very Cavallari» kom det tydelig frem at ekteskapet sjanglet, spesielt fordi det gikk rykter om at Cutler hadde vært utro med Cavallaris tidligere bestevenninne, Kelly Henderson.

Det avkrefter imidlertid en kilde overfor PEOPLE, som sier paret har hatt problemet lenge, og at de knapt har tilbragt tid sammen de siste månedene.

SLUTT: Jay Cutler er tidligere fotballspiller. Her er paret avbildet sammen på baseballkamp i 2011. Foto: NTB Scanpix

Cavallari understreket at hun selv ikke trodde på ryktene om at ektemannen skal ha hatt et forhold til hennes tidligere bestevenninne.

Kilden sier til PEOPLE at ryktene ikke er årsaken til bruddet, men at det heller handler om at de har ulikt fokus. Etter Cutlers fotballkarriere tok slutt i 2017, har han tilbragt mye tid med barna, mens Cavallaris karriere har tatt mye av hennes fokus.

- Kristin og Jay er veldig forskjellige. Hun er veldig travel, med merket sitt og TV-serien. Jay er ikke så interessert i alt det. Hun er lidenskapelig opptatt av karrieren sin og de greide ikke lenger å relatere til hverandre, sier en kilde til PEOPLE.

Tre barn

Paret begynt å date i 2010, og det så i utgangspunktet ikke ut til å skulle bli et ti år langt forhold.

Etter under ett år sammen, hvor de imidlertid rakk å forlove seg, gikk de hver til sitt og brøt forlovelsen. Men etter kun noen måneder, annonserte Cavallari at de var blitt kjærester igjen - og litt senere kom nyheten om at de ventet barn.

Deres første sønn, Camden, ble født i 2012. I 2014 fikk de en sønn til, Jaxon, før datteren Saylor ble født i 2015.