Kristin Davis avslører sin verste sexscene i «Sex og singelliv»

TV-serien «Sex og singelliv» var både hyllet og kontroversiell. Én sexscene ble imidlertid i overkant for skuespiller Kristin Davis.

Suksess-serien «Sex and the City» – eller «Sex og singelliv» på norsk – er fremdeles populær selv om det er 15 år siden siste episode ble sendt.

I Norge kan alle seks sesongene strømmes på HBO Nordic.

Første episode ble sendt i 1998, og serien ble regnet for å være både kontroversiell og kvinnefrigjørende da den kom, ikke minst på grunn av en lang rekke sexscener med kvinnene i aktive roller – som slett ikke var vanlig å vise på den tiden.

Kristin Davis fotografert på HBOs fest etter Emmy-pristudelingen i 1999. Foto: Alan Light (CC BY 2.0)

Ikke alle sexscenene var like smertefrie å spille inn.

Kristin Davis (54) spilte rollen som Charlotte York i serien. I et intervju med Andy Cohen, programleder for «Watch What Happens Live», forteller hun om den verste opplevelsen sin i løpet av seriens seks sesonger.

– Det var denne ene gangen, hvor en fyr jeg har sex med måtte rope «bitch» og «hore» opp i ansiktet mitt.

Les også: «Den groveste vitsen» noensinne fikk Jerry Seinfeld til å knekke sammen

Episoden er «Are We Sluts?» fra tredje sesong. Her skildrer Charlotte sitt tredje møte med børsmegleren Alexander Lemley. Det ene hadde ledet til det andre, og det var altså da de havnet i senga at han viste seg å være noe litt annet enn den gentlemannen Charlotte trodde han var.

Dette sjokkerte ikke bare den pripne Charlotte i serien, men også Davis i virkeligheten.

– Jeg hatet det virkelig. Jeg hatet det så mye, sier hun ifølge New York Post.

TV-serien «Sex og singelliv» hadde premiere i 1998 og holdt det gående i seks sesonger. Siste episode ble vist i 2004. Siden er det også spilt inn to «Sex og singelliv»-filmer. Foto: HBO

Programlederen har også en overraskelse på lur for Kristin Davis, som midt i programmet får en telefon fra skuespillerkollega Sarah Jessica Parker. Parker spilte som kjent rollen som Carrie Bradshaw i «Sex og singelliv».

Se klippet nedenfor:

Noen mener forøvrig «Sex og singelliv» var banebrytende for moderne feminisme. Andre vil si at serien representerer et stort tilbakesteg for feminismen og heller fokuserer på en ytre verden der kjoler, designersko og jakten på å glede menn står i høysetet. Den debatten foregår ennå.