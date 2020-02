Kristin Gjelsvik fikk ryddet opp i konkursgjeld. Nå har hun kjøpt drømmehuset med forloveden

Kristin Gjelsvik takker Silje Sandmæl for at de snart kan flytte inn i nytt hus.

I episode to av «I lomma på Silje» møter vi blogger Kristin Gjelsvik (33) og forloveden Dennis Poppe (28).

Gjelsvik lanserte klesmerket Styleconnection i 2014, og senere også fysisk butikk på Grünerløkka i Oslo i 2016. Selskapet ble slått konkurs i 2017 - da med en gjeld på 1,55 millioner kroner.

Dette har naturligvis preget kjendisparets personlige økonomi, og Gjelsvik blir veldig overrasket når Silje Sandmæl avslører hvor mye hun fortsatt har i gjeld høsten 2019.

- Jeg har sjekket gjelden din, Kristin. Og det er 200.000 igjen, sier Sandmæl i episoden.

- Herregud! Men det kan det jo ikke være, utbryter Gjelsvik.

- Jo. For når det er 20 prosent rente, så vokser den gjelda med 40.000 kroner for hvert år. Så når du betaler ned penger, er det renter, sier Sandmæl.

Husdrømmen har gått i oppfyllelse

Sandmæls gjennomgang av kjendisparets økonomi, bød på mange overraskelser. Da de først fikk en oversikt over alt de brukte penger på, var det nemlig mye som ikke var helt som de trodde.

Nettavisen møtte paret på premierefesten til «I lomma på Silje». Da fortalte de at mye har skjedd siden Sandmæl var på besøk.

I månedene etter innspillingen greide de nemlig å spare mye penger - og fikk betalt ned på gjelda.

- Så nå har vi kjøpt hus! Vi har faktisk kjøpt et forbanna hus, sier Gjelsvik fornøyd.

- Og det er gigantisk! Det største du har sett, sier Poppe.

- Nei, det er det ikke. Men husdrømmen har gått i oppfyllelse, det har den, legger Gjelsvik til.

KJENDISPAR: Dennis Poppe og forloveden Kristin Gjelsvik på Vixen i januar. Tirsdag deltar de i «I lomma på Silje»på TV3. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Tirsdag avslørte Gjelsvik nyheten på bloggen sin, og forteller at huset ligger i Drammen.

Det blir en stor forandring fra å bo i leilighet på Grünerløkka, hvor de har bodd i fire-fem år. Etter de ble foreldre i april i fjor, har de imidlertid kjent på behovet for litt større plass.

- Hadde vi kjøpt dette huset på for eksempel Fornebu, ville det kostet 30 millioner kroner. Så vi måtte ut av byen for ha råd til det vil ønsket oss, sier Gjelsvik.

- Hvor mye måtte dere ut med?

- Det vil vi ikke si. Men mindre enn ti millioner og mer enn fem, smiler bloggeren.

Lyver om hva ting koster

Når paret tenker tilbake på Sandmæls gjennomgang av deres privatøkonomi, må de le litt av seg selv.

- Jeg har for eksempel trodd at jeg har handlet inn mat på ukesbasis. Men det har jeg jo ikke! Det viser seg at jeg dro kortet over fire hundre ganger på en dagligvarebutikk i løpet av ett år, sier Gjelsvik til Nettavisen.

Poppe sluttet å snuse etter Sandmæl avslørte hvor mye penger som gikk med på snus.

- Eller, jeg har gått over til nikotinfri snus. Det er mye billigere, sier Poppe, og legger til at han har planer om å slutte helt.

- Hva overrasket dere mest da Silje gikk gjennom økonomien deres?

- Hvor mye penger hun bruker på interiør. Hun har løyet om alt, sier Poppe.

Paret ler når Poppe forteller at Gjelsvik ofte lyver til ham om hvor mye ting koster, og Gjelsvik benekter det ikke.

- Nei, man må alltid lyve til partneren sin. Det har ingen hensikt å være ærlig på akkurat det, sier bloggeren, og legger til at hun lyver mindre nå enn tidligere.

- Joda, men jeg har kommet lengre i å slutte å snuse enn hun har i å slutte å lyve, sier Poppe med et smil.

SILJE SANDMÆL hjelper kjendiser med sine økonomiske problemer i en ny sesong av «I lomma på Silje». Foto: TV 3

- Liker å bryte tabu

Paret føler de har mye å takke Sandmæl for, og er evig takknemlige for hjelpen de fikk, som har ført til at de nå har blitt huseiere.

Selv om det kan være ubehagelig å la hele Norge få innsyn i din privatøkonomi, tror Gjelsvik at det er viktig å være åpen om økonomiske problemer.

- Jeg er en person som liker å bryte litt tabu. Og det er så mange tabu tilknytte økonomi, selv om det er mange som sliter med gjeldsproblemer. Og så tør man ikke prate om det, fordi det er flaut.

Under Vixen-utdelingen fredag 31. januar, vant Gjelsvik prisen for «Årets stemme». Takktalen benyttet hun til å gå hardt ut mot influensere som hun mener ikke tar sitt ansvar på alvor - deriblant Sophie Elise Isachsen, som vant pris for «Årets business».

- Men dette gjelder ikke bare Sophie Elise, dette er en stor bransje. Dette er et større problem enn én enkelt influenser. Det handler om måten vi tillater at ungdom blir eksponert for helt latterlig markedsføring av gudene vet hva, sa Gjelsvik til Nettavisen etter prisutdelingen.

Se Gjelsvik og Poppe i «I lomma på Silje» tirsdag kveld klokka 21.30.