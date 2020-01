Kristin Gjelsvik går hardt ut i seierstalen: - Nå er det faen meg nok

Kristin Gjelsvik vant «Årets sterke mening» og benyttet anledningen til å komme med en klar melding til influensere hun mener ikke tar sitt ansvar på alvor.

GAMLE LOGEN (Nettavisen): Blogger Kristin Gjelsvik har vært en aktiv samfunnsdebattant de siste årene, og har først og fremst engasjert seg i debatten rundt kroppspress og måten bloggere forvalter påvirkningskraften sin på.

Gjelsvik har gått hardt ut mot bloggere som har omtalt plastisk kirurgi på sine plattformer, deriblant Sophie Elise Isachsen. Debatten resulterte i en såkalt «bloggkrig» mellom de to bloggerne, hvor Gjelsvik blant annet kritiserte Isachsen for å være for åpen om sine kroppskomplekser til fansen.

Den offentlige skittentøysvasken mellom de to bloggerne gikk så langt at NRK-programleder Fredrik Solvang kalte inn til debatt mellom de to bloggerne.

Hardt ut mot Sophie Elise

Under Vixen-utdelingen fredag kveld vant Gjelsvik prisen for «Årets sterke mening», og benyttet anledningen til å komme med en klar melding til andre influensere.

Like før Gjelsivik vant pris, stakk Sophie Elise Isachsen av med prisen for «Årets business».

Det trakk Gjelsvik frem i sin tale, og gjorde det tydelig at hun reagerte på det faktum at Isachsen vant pris for Årets business samtidig som hun selv ble anerkjent for å ha frontet meninger som nettopp går på hvor problematisk hun synes Isachsens innflytelse tidvis har vært.

- Det er et paradoks, mente Gjelsvik.

- Ni av ti jenter har lyst til å endre på sitt eget utseende, og derfor står jeg her, sa Gjelsvik - til stor applaus fra salen.

Nettavisen snakket med Sophie Elise Isachsen etter prisutdelingen, men Isachsen ønsket ikke å kommentere saken. Hun forlot lokalet like etter utdelingen.

- Du angriper enkeltpersoner

Gjelsvik nevnte aldri Isachsens navn i talen sin, men fordi hun trakk frem en rekke eksempler fra debatten hun hadde med Isachsen, etterlot hun liten tvil om hvem hun snakket om.

På et tidspunkt brøt Joakim Kleven, kjent fra Bloggerne på TV2 og en av Isachsens beste venner, inn i talen. Fra salen utbrøt han:

- Problemet er at du angriper enkeltpersoner!

Gjelsvik avviste at hun gjorde det, og fortsatte talen:

- Det eneste jeg kan se at har forandret seg siden jeg ropte om endring, er puppestørrelser, neser og hoftebredde. Just saying.

Etter prisutdelingen bekrefter Gjelsvik overfor Nettavisen at talen var et stikk mot Sophie Elise Isachsen.

- Selvfølgelig var det det. Men det er ikke bare Sophie Elise, dette er en stor bransje. Dette er et større problem enn én enkelt influenser. Det handler om måten vi tillater at ungdom blir eksponert for helt latterlig markedsføring av gudene vet hva, sier Gjelsvik, og fortsetter:

- Men selvfølgelig er det et stikk! Nå får vi være med henne inn i en sesong tre av en serie hvor hun tar oss med på et forbanna operasjonsbord!

Gjeslvik understreker igjen at det ikke utelukkende handler om Isachsen.

- Men det er ikke lenge siden hun ble kåret til Norges mektigste mediekvinne og hun har vanvittig mye makt. Sophie Elise er ikke lenger bare en enkeltperson, hun har et stort foretak og hun tjener millioner. På hva da? På produkter som skaper usikkerhet blant folk, sier Gjelsvik, og fortsetter:

- Det må være greit å si at dette ikke er greit. Det handler ikke om et personangrep. Dette er en stor industri som utnytter seg spesielt av unge mennesker.

- Nå er det faen meg nok

I talen gikk Gjelsvik over til å fokusere på Susanne Kaluzas intiativ til Sunn Fornuft-plakaten, som ble underskrevet av en rekke bloggere. Plakaten har som formål å sette retningslinjer for hvordan bloggere omtaler mat, trening, helse og kropp.

- Nå sitter det et fagutvalg for influensermarkedsføring, som prøver å regulere en jævla lovløs bransje og som prøver å redusere det vanvittige kroppspresset som veldig mange unge blir utsatt for i dag.

- Dere kan være så sure dere bare vil, men faktum er at ungdommen sliter i dag, og det er i stor grad på grunn av måten vi påvirker dem, slo Gjelsvik fast, og mente vi ser "rumper og opererte kropper i monitor".

Til jubel fra salen, avsluttet Gjelsvik talen sin på følgende måte:

- Vi må ha forståelse for hva vi kommuniserer og til å ta det enorme ansvaret som hviler på våre skuldre, for nå er det faen meg, faen meg nok!

Se hele talen i videoen i toppen av saken!