Kristin Gjelsvik gikk hardt ut på «Debatten» om Sophie Elises TV-sendte rumpeoperasjon: - Helt forkastelig

- At vi kan følge en rumpeoperasjon på TV, selv om det er en korrigering, synes jeg er forkastelig, sier blogger Kristin Gjelsvik under tirsdagens «Debatten», hvor hun blant annet møter Jan Olav Isachsen, faren og manageren til Sophie Elise.

MARIENLYST/AKERSGATA (Nettavisen): - Dette er ikke bare en kritikk mot TV 2 og Sophie Elise, men jeg snakker til en hel bransje. Jeg tar det opp i denne anledningen fordi vi alle har en stor ansvar med vår påvirkning, starter Gjelsvik i debatten, før hun legger til:

- At vi kan følge en rumpeoperasjon, selv om det er en korrigering synes jeg er forkastelig, sier hun om TV-episoden av «Sophie Elises verden», hvor man fulgte influenserens korrigerende rumpe-operasjon i USA.

Gjelsvik deltok i «Debatten» på NRK tirsdag kveld, hvor tema var kroppspress.

Der møtte hun Jan Olav Isachsen, manager og far til bloggeren Sophie Elise Isachsen, blogger Isabel Raad, Kathrine Haldorsen i TV 2 og juryleder i Vixen Awards Astrid Valen Utvik.

- Et paradoks

Gjelsviks tale på «Vixen Awards» satte kroppspress-debatten på agenda nok en gang, og er årsaken til at influenserne samles i Fredrik Solvangs studio igjen.

Gjelsvik vant altså prisen for «Årets sterke mening», og benyttet anledningen til å si klart fra om hva hun synes om at Sophie Elise Isachsen stakk av med prisen for «Årets business».

Akkurat det mener juryleder i «Vixen Awards», Astrid Valen Utvik, er uproblematisk.

- Det er ikke det vi skal vurdere (hedre en person som er uenig en annen som blir hedret, journ.anm). Vi skal vurdere hvem som har levert best innenfor de ulike kategoriene som vi skal juryere. Hva de mener, og hvor moralsk og etisk, skal ikke vi ta stilling til, sier hun til Nettavisen før debatten.

– Det må være lov til å kritisere Sophie Elise når hun opptrer umoralsk og uetisk, sier Gjelsvik.

Faren til Sophie Elise forteller at han reagerer på at Gjelsvik kaller datteren for «Norges farligste forbilde» og det faktum at hun angrep selve personen og ikke handlingene hennes.

- Hvordan skal vi skille businessen fra mennesket Sophie Elise, spør Gjelsvik deretter.

I DEBATT: Blogger Kristin Gjelsvik debatterte med faren og manageren til Sophie Elise, Jan Olav Isachsen tirsdag kveld.

I forkant av programmet hadde Nettavisen pratet med Isachsen og spurt ham om hvorfor ikke flere bloggere har blitt kritisert, og om debatten er for foksuert på Sophie Elise.

- Ja, det synes jeg selvfølgelig. Det har vært veldig stort fokus på henne. Men jeg synes ikke nødvendigvis at det skal drives med personkritikk. Det trenger vi overhodet ikke uansett hvem det er. Vi er hyklere hele gjengen, holdt jeg på å si. Altså det er ingen av oss som er verken gode eller onde; alle samme har gode eller dårlige sider. Om Isabel Raad har gjort sine ting og står for sine ting nå, det er hel okey. Vi gjør alle våre ting, og har vår historikk og historie bak det, sier Jan Olav Isachsen til Nettavisen.

Har vært i Debatten før

Sophie Elise har tidvis blitt kritisert, blant annet av Gjelsvik, for å fremme usunne kroppsidealer. I mars 2019 var de to på nettopp «Debatten» etter at Gjelsvik hadde publisert en videoblogg hvor hun kalte Isachsen for «Norges farligste forbilde», etter dekningen i media av hennes plastiske operasjoner og inngrep.

Om dette uttaler hun seg nokså kraftig i sitt siste blogginnlegg:

«Grunnen til at jeg blir ekstra hissig i denne runden, er fordi vi ble lovet endring under Debatten på NRK i fjor. ’Jeg er 100% enig i at man ikke skal dokumentere en reise med plastisk kirurgi’ sa Sophie Elise under Debatten i fjor. 10 måneder senere dokumenteres som nevnt en rumpeoperasjon i beste sendetid på TV. Dette finner jeg meg rett og slett ikke i, og dette må vi kunne slå hardt ned på».

Kathrine Haldorssen, programredaktør i TV 2, mener derimot at Sophie Elise gjør alt annet enn å glorifisere plastisk kirurgi.

- Sophie Elise er en profil vi er stolt av, starter hun og legger til:

-Det viser en del av norsk virkelighet. Det ville vært veldig rart å utelukke denne delen av hennes historie. For de som har sett denne episoden, vil jeg si at det er mer til skrekk og advarsel enn inspirasjon. Sophie Elise er en veldig viktig stemme i norsk samfunnsliv, mener hun på «Debatten».

Kristin Gjelsvik og Sophie Elise Isachsen møtes til «Debatten». Foto: Terje Bendiksby / Berit Roald / NTB Scanpix

- Jeg ser ikke poenget med å dokumentere denne operasjonen, svarer Gjelsvik til Haldorsen.

- Vi står veldig godt i at vi viste denne operasjonen, svarer Haldorsen tilbake.

- Da har han misforstått hele poenget

Bloggeren hadde i forkant reagert på at Sophie Elises selv ikke stilte på debatten, men i stedet hadde sendt faren.

- Jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere på at Sophie Elise, som ble kåret til Norges mektigste kvinne og er en av Norges største influensere, velger å ikke stille selv for å svare på kritikken hun har fått. Det er bemerkelsesverdig, sa Gjelsvik til Nettavisen.

Faren til Sophie Elise svarte på det i «Debatten»:

- Måten denne debatten har utviklet seg på, vil ikke Sophie Elise være med å kaste bensin på bålet på. Hun vil ikke skape en «heiagjeng» og en «hatgjeng» i denne debatten.

Han forteller til Nettavisen at han stilte til debatt i kveld fordi han syntes det underliggende temaet er viktig.

- Dette med kroppspress og psykisk helse det er viktige temaer. Jeg synes fort at debatten får feil retning når det blir fokusert på en personkonflikt mellom Kristin (Gjeldsvik journ.anm.) og Sophie. Og for å vise at Sophie Elise at på en måte tar det problemet på alvor velger vi å i hvert fall møte med meg da. I stedet for at hun er her og det bare blir enda mer en personkonflikt, sier han.

Det mener derimot Gjelsvik ikke kunne vært lenger vekk fra sannheten enn mulig.

- Da har han virkelig misforstått hele poenget med denne debatten i det hele tatt. Det er jo et litt dumt utgangspunkt. I tillegg er han vel ganske inhabil, sa hun til Nettavien i forkant av debatten.

Fjerner podcast

Gjelsvik fikk i etterkant av Vixen-utdelingen kritikk på at hun hadde «langet ut mot kroppspress i takketalen, etter at hun selv tullet med mikropenis». Dette etter at hun og venninnen Belinda Jackson hadde snakket - og ledd av - menn med små peniser.

Om dette svarte Gjelsvik til NRK at dette definitivt kunne skape kroppspress blant menn, «men hvis du hører på konklusjonen, er den "ei det" (å ha liten penis)».

Influenceren la seg også flat i «Debatten» og mente det var dårlig gjort av henne.

- Helt enig i at dette var en forferdelig ting å si, sier hun og legger til at hun vil fjerne podcasten.