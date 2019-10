Kristin Gjelsvik har leid profesjonell barnevakt for å «pleie kjærligheten»

Mammarollen har overrasket Kristin Gjelsvik på flere måter.

I vår ble kjendisparet Kristin Gjelsvik (32) og Dennis Poppe (27) foreldre for første gang, da lille Falk kom til verden 1. påskedag.

Livet som foreldre har imidlertid bydd på litt flere utfordringer enn det Gjelsvik og Poppe, som i utgangspunktet hadde slått seg til ro med at de ikke skulle få barn, hadde sett for seg.

Tidligere har Gjelsvik uttalt til Nettavisen at hun ikke trodde livet ville forandre seg noe særlig etter at Falk kom til verden, og paret kunne leve livet mer eller mindre som før.

Nå har derimot pipa fått en litt annen lyd.

Mindre tid til å pleie kjærligheten

For tiden er det populære paret, som aller først ble kjent via realityprogrammet «Paradise Hotel» i 2012, aktuelle i den nye TV3-serien «Kjendismødre».

I serien får seerne følge hverdagen til de tre kjendismødrene Kristin Gjelsvik, Linni Meister og Louise Angelica Riise.

På pressedagen for den nye TV-serien, innrømmer Gjelsvik at livet slettes ikke er som livet - nå som de har en liten baby i hus.

- Det har nok endret seg bittelitt. I starten sov han jo omtrent 20 timer i døgnet, noe som gjorde det litt lettere. Nå krever han selvfølgelig litt mer, fortalte Gjelsvik og innrømmet at det er blitt mindre tid til alt det kjæresteparet gjorde før de fikk barn.

- Vi merker nå at det blir litt mindre tid til å pleie kjærligheten. Vi visste jo at det kom til å skje, men vi er veldig vant med ha tid til å ha «date nights» og slikt. Det er det blitt mindre av.

Leid profesjonell barnevakt

Men til tross for baby i hus, er det viktig for Gjelsvik og Poppe å sette av tid til hverandre. Derfor har de nå hyret inn en profesjonell barnevakt.

- Man får alltid litt dårlig samvittighet overfor venner og familie når de sitter barnevakt, men når man får inn en utenforstående som er profesjonell og elsker å tilbringe tid med barn, da kan man være ute med veldig mye bedre samvittighet, fortalte Gjelsvik.

Mindre tid til å pleie kjærligheten er imidlertid ikke den eneste utfordringen Gelsvik og Poppe har møtt som ferske foreldre.

Bare tre måneder inn i den nye fasen av livet, fikk paret blant annet et brev i postkassen som fikk dem til å sette kaffen i strupen.

Ble meldt inn til barnevernet

Etter et intervju med Dagbladet i sommer fortale Gjelsvik at hun ønsker å oppfostre sønnen etter et plantebasert kosthold, slik kjæresteparet selv lever.

Det ble det mildt sagt rabalder av.

Ifølge VG mottok den nybakte moren flere ubehagelige meldinger om at «hun burde bli fratatt retten til å få barn» og at «hun er en fryktelig dårlig mor for sønnen sin, siden hun ikke ønsker å introdusere han for kjøtt».

Det hele toppet seg da 32-åringen mottok et brev fra barnevernet. Det er i den første epiosoden av den helt ferske TV3-serien «Kjendismødre» at seerne får se Gjelsviks reaksjon da hun mottar det ubehagelige brevet.

- Veldig vondt

Til Nettavisen fortalte den ferske moren at brevet kom som et stort sjokk på henne og Dennis Poppe.

- Det gjorde veldig vondt å få et slikt brev og lese at noen har meldt deg til barnevernet. Man begynner jo tenke at det er noen som ønsker å ta ham fra meg, og det er ganske ekkelt, fortalte Gjelsvik til Nettavisen.

Ikke overraskende ble henvendelsen til barnevernet henlagt, men likevel har det satt spor hos 32-åringen.

- Det sto i brevet hvem som var avsender, så det skulle ikke mer til enn et googlesøk før vi fant henne, så vi vet hvem det er, sa Gjelsvik til Nettavisen.

- Vi har ikke snakket med henne, og det kommer vi ikke til å gjøre heller. Følger hun med i mediene, så vet hun hva jeg synes, la hun til.

«Kjendismødre» går på TV3 og Viafree onsdager 22:30.