Kristin Gjelsvik møter faren til Sophie Elise Isachsen i «Debatten»

- Jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere på at Sophie Elise velger å ikke stille selv for å svare på kritikken hun har fått, sier Kristin Gjelsvik.

Årets «Vixen»-utdeling gikk mildt sagt ikke ubemerket hen etter at Kristin Gjelsvik mottok prisen for «Årets sterke mening».

Fra scenen benyttet hun anledningen til å komme med en klar mening om hva hun synes om at Sophie Elise Isachsen stakk av med prisen for «Årets business» samtidig som hun selv ble anerkjent for å ha frontet meninger som nettopp går på hvor problematisk hun synes Isachsens innflytelse tidvis har vært.

- Så må jeg si det er et paradoks at den samme bloggeren og foretaket jeg valgte å ta tak i fjor, som er grunnen til at jeg står her i dag, nettopp vant prisen for årets «business» og har mulighet til å vinne kategorien «årets blogger», uttalte hun blant annet.

I ettertid har Gjelsvik blitt kritisert for at hun gikk for langt i talen, der noen hevder at det var på grensen til mobbing å gå ut mot Isachsen på den måten.

Tirsdag kveld møter Gjelsvik og manageren til Sophie Elise Isachsen, som også er hennes far, Jan Olav Isachsen til «Debatten» på NRK. Der er tema det som ble sagt i talen til Gjelsvik, hvor grensen går for mobbing og Gjelsviks tidligere og kritiserte uttalelser om mikropenis.

- Må stå for min oppførsel

- Jeg vet ikke hvordan jeg skal reagere på at Sophie Elise, som ble kåret til Norges mektigste kvinne og er en av Norges største influensere, velger å ikke stille selv for å svare på kritikken hun har fått. Det er bemerkelsesverdig, sier Gjelsvik til Nettavisen.

Med det sagt håper Gjelsvik på en saklig debatt der spørsmål om hvordan influensere, mediehus, annonsører og andre påvirkere skal være sitt ansvar bevisst overfor unge mennesker.

- Jeg skal stå for min oppførsel, og svare på den eventuelle kritikken for ting jeg har sagt, sier Gjelsvik.

Kritikk for mikropenisutsagn

Etter tordentalen under årets Vixen-utdeling har Kristin Gjelsvik også fått kritikk for hvordan hun «langet ut mot kroppspress i takketalen, etter at hun selv tullet med mikropenis».

- Du kritiserer Sophie Elise for kroppsfokus, men i podkasten din, sammen med Belinda Jakobsen, snakker dere om – og ler av – menn med små peniser. Er ikke dette også noe som kan bidra til å skape kroppspress blant menn? spurte NRK og refererte til podkasen «Snikk Snakk» der Gjelsvik og venninnen Belinda Jakobsen snakket om dårlige dates og menn med små peniser.

- Jo, definitivt, men hvis du hører på konklusjonen, er den «Ei det» (å ha liten penis), svarte Gjelsvik.

Også dette vil bli diskutert i kveldens «Debatten», ifølge Gjelsvik.

Nettavisen har vært i kontakt med Sophie Elise Isachsen som ikke ønsker å kommentere saken.

Andre som også skal stille til «Debatten» tirsdag kveld er influenser Isabel Raad, Kathrine Haldorsen i TV 2, juryleder i Vixen Awards Astrid Valen Utvik.

NRK jobber fortsatt med å sette sammen panelet.

Møttes før

Det er ikke så altfor lenge siden Kristin Gjelsvik og Sophie Elise Isachsen møttes til «Debatten» for første gang etter den mye omtalte debatten mellom toppbloggerne.

Den gang kritiserte Gjelsvik Isachsen for å være for åpen rundt kroppskomplekser blant annet. Da kom de ikke til enighet.

- Vi er enige om å være uenig. Jeg mener at vi kan snakke om komplekser og at det finnes mange veier for unge mennesker å være trygg på seg selv. Det vi er enige om er at vi alle vil at alle skal ha det bra, uttalte Isachsen til pressen i etterkant av debatten den gang.

Kristin Gjelsvik mente imidlertid at vi fremdeles har en lang vei å gå i forhold til å få løst debatten om hvor grensen går om åpenhet rundt kroppkomplekser, og hvilket ansvar influensere har i samfunnet.

- Vi vil nok aldri kunne bli helt enige, men det handler også om at vi er usikre på hvor grensen går. Og det er noe vi må diskutere. Men vi er nok mer enige enn før. Bare det at vi erkjenner den vanvittige påvirkningskraften vi har, er ekstremt viktig, sa Gjelsvik til Nettavisen den gang.

For kort tid siden gjestet Sophie Elise Isachsen Nettavisens podkast SCHENDIS der hun blant annet snakket ut om den mye omtalte rumpeoperasjonen: