Kristin Gjelsvik vil ikke la sønnen spise kjøtt

Toppbloggeren Kristin Gjelsvik (32) og samboeren Dennis Poppe Thorsen (27) fikk sønnen Falk sammen i april i år. Nå åpner de opp om hvilken diett sønnen skal få.

For tre år siden begynte influenseren å spise plantebasert mat, og kuttet ut kjøtt. Grunnen til kostholdsendringen var av hensyn til miljøet og dyrevelferd.

I vår ble Gjelsvik og kjæresten Dennis foreldre for første gang, og i etterkant av fødselen har paret bestemt seg for hvordan de ønsker å oppdra sønnen. De ønsker nemlig at han også skal leve på en kjøttfri diett.

- Vi spiser i hovedsak plantebasert, med innslag av fisk i ny og ne, og det vil bli helt rart å gi vårt barn noe annet. Vi kommer ikke til å kjøpe inn kjøtt bare fordi at han skal få smake på det, det strider mot alt vi står for, sier Gjelsvik til Dagbladet.

Helsegevinst

Om sønnen Falk ønsker å smake på kjøtt når han blir eldre, skal ikke foreldrene nekte han det, men hun forteller til DB at det ikke blir kjøtt på menyen hjemme i alle fall.

Gjelsvik mener det viktigste er at han får i seg det han trenger for å bli stor og sterk. Derfor skal de som foreldre sørge for at de har nok kunnskap om plantebaserte for å kunne gi han næringen han trenger.

Hun mener at helsegevinsten er stor når man spiser plantebasert mat, dersom man har nok kunnskap om det. Så derfor synes hun derfor synes hun det er viktig at også sønnen spiser det samme som dem når han begynner å spise fast føde.

Fin tid

Tiden etter hun fikk sønnen Falk har vært veldig fin, mener toppbloggeren.

- Det har vært annerledes, men veldig fint. Vi har en supersnill baby. Han er fantastisk, og vi koser oss veldig, sa Gjelsvik til Nettavisen under Universals sommerfest tidligere i juni.

Hun og kjæresten innrømte også for Nettavisen at hun trodde foreldrerollen skulle være tøffere.

- Vi er veldig rolige, ganske «chille» foreldre, og vi tror litt på det at «chille» foreldre får «chille» barn fordi vi er ikke så stresset.

Ville holde det hemmelig så lenge som mulig

Det var i januar at bloggeren avslørte under Vixen Influencer Awards at hun er gravid i sjuende måned.

- Det har vært vanskelig å skjule det. Vi har hatt behov for å la dette synke inn uten å dele det med offentligheten. Vi hadde også lyst til å prøve å holde det hemmelig så lenge som mulig, og avsløre det på en morsom måte når tiden var inne for det. Vixen er jo definitivt en morsom arena for å avsløre noe slikt, sier 32-åringen, før hun legger til:

- Jeg har gjemt meg bak store strikkegensere, og aldri gått noen steder hvor jeg blir nødt til å ta av meg jakka i flere uker. Det føles godt og endelig kunne avsløre det, sa hun til Nettavisen da.