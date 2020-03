Kristofer Hivju har fått koronaviruset

Det sier skuespilleren mandag kveld på sin egen Instagram-side.

- Synd å si det, men i dag testet jeg positivt for koronaviruset. Familien og meg har selvisolert oss selv, så lenge som må til, skriver skuespilleren på Instagram.

- Helsen er bra. Jeg har bare milde forkjølelsessymptomer, er noe av det han skriver videre.

Skuespilleren oppfordrer videre at alle må ha god hygiene, vaske hendene sine og holde en avstand på 1,5 meter, og at alle må gjøre det de kan for å stoppe viruset.

Flere skuespillere

«Game of Thrones»-stjernen føyer seg inn i en rekke av skuespillere som har fått koronaviruset i det siste. Idris Elba og Tom Hanks har også blitt smittet av viruset den siste tiden.

Se Elbas beskjed til fansen etter at han har fått påvist koronaviruset:

Filmstjernen Tom Hanks ble smittet med kona si Rita Wilson, men skal også være ved godt mot etter at nyheten ble kjent.

Les også: Tom Hanks og kona er koronasmittet - varslet om smitten på Instagram

Over 1100 smittet

Mandag kveld informerte Folkehelseinstituttet at det er 1169 bekreftede smittetilfeller i Norge, og at tre personer har dødd av viruset hittil. De nevnte også at over 18.000 nordmenn så langt har blitt testet for koronaviruset. De fleste viser milde symptomer var den klare beskjeden videre.

Følg med: Nettavisens nyhetsstudio følger koronavirus-utviklingen fortløpende

På verdensbasis viser oversikten fra John Hopkins University mandag ettermiddag at det er registrert 178.508 smittetilfeller og 7.055 dødsfall. Samtidig er 78.072 pasienter blitt friskmeldte.