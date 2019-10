Kristofer Hivju opplevde å bli tatt bilde av på toalettet: - Ikke greit

Kristofer Hivju forteller om sitt drøyeste møte med en fan.

Fredag kveld er det skuespiller og «Game og Thrones»-stjernen Kristofer Hivju (40) som inntar «Senkveld»-sofaen med Helene Olafsen (29) og Stian Blipp (29).

Blipp forteller da om et møte han hadde med Hivju på et bakeri for ikke så lenge siden, hvor folk rundt oppførte seg svært merkelig.

Etter suksessen med «Game of Thrones» og andre stjernespekkede skuespillerroller som Hivju har hatt de siste årene, har han nemlig blitt en stor stjerne både her til lands og internasjonalt.

Til Olafsen og Blipp forteller skuespillerstjernen om et helt spesielt møte med en fan.

Ble tatt bilde av på do

- Jeg husker jeg sto på do på et offentlig toalett og tisset, og så kom han «nabotisseren». Og med «objektet» i den ene hånden og mobilen i den andre, skulle han ta en selfie. Og da tenkte: «Der går grensen!», forteller Hivju til full latter fra salen.

Men det er kanskje ikke så rart at Hivju opplever å bli gjenkjent uansett han oppholder seg.

I løpet av syv år har den amerikanske fantasy-serien «Game of Thrones» trollbundet fans over hele verden, og Hivju har hatt en av rollene. I mai hadde serien sin aller siste episode, men Hivju har fortsatt skuespillerkarrieren her til lands.

Hektisk liv

Tidligere har han vært å se i filmer og serier som «Birkebeineren» og «Lillyhammer», og den siste tiden har han også vært svært travel med innspillingen av den kommende serien «Twin» som skal vises på NRK.

Under høstlanseringen til NRK tidligere i år la ikke Kristofer Hivju og kona Gry Molvør Hivju (48) skjul på at de siste årene har vært svært hektiske.

- Vi kunne fort ha havnet på hver vår side av verden, men nå har vi to barn, så da blir ting litt annerledes, sa Molvær Hivju, som i en årrekke har jobbet med dokumentarer og manusskriving, som har gjort at også hun må reise mye.

- Vi har akkurat vært gjennom en veldig hektisk småbarnsperiode mens han har gjort «Game of Thrones», som mer eller mindre har tatt syv år, la hun til.

Tilbringer all tid sammen

På spørsmål om hvordan de to i det hele tatt rekker å få tid til hverandre i deres ellers hektiske hverdag, var svaret ganske enkelt.

- Vi er med hverandre på alt. Det er slik vi får tid til hverandre, lo Hivju.

- Det er faktisk ikke tull, la kona Molvær Hivju til, som de siste årene har vært med ektemannen på nesten alle innspillingene hans rundt om i verden.