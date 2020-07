Kritikken hagler etter utfordring i sosiale medier: - Jeg aner ikke hvorfor jeg gjør det

Derfor deler kjendisene sorthvitt-bilder av seg selv i sosiale medier.

Den siste uken har sorthvitt-bilder av kvinner, spesielt fra kjendiskvinner, tatt mye plass og fått mye oppmerksomhet i sosiale medier.

Spesielt i feeden til Instagram fylles det opp med bilder av kvinner med emneknaggen «challengeaccepted» og «womensupportingwomen», som på godt norsk betyr «utfordring akseptert» og «kvinner som støtter kvinner».

Emneknaggen har i skrivende stundt blitt brukt over fem millioner ganger på Instagram, og kommentarfeltene fylles opp av støttende ord og applaudering for deltakelsen.

«Men hvorfor?», er det mange som spør seg. Også skuespiller Jennifer Aniston stille seg i rekken blant flere verdenskjente stjerner som har kastet seg på trenden de siste dagene.

- Tusen takk til alle dere fantastiske og vakre kvinner i livet mitt som har sendt meg oppløftende meldinger i dag. For å være helt ærlig, så vet jeg ikke hva «challengeaccepted»-greia er, men hvem elsker vel ikke en god grunn til å støtte kvinner? Så utfordringen er akseptert, skriver Aniston til et bilde av seg selv med emneknaggene.

Gjør narr av deltakelsen

Sammen med flere utenlandske stjerner som nevnte Aniston, Victoria Beckham og Jennifer Garner, har også flere norske kjendiser delt sine bilder.

Deriblant prinsesse Märtha Louise, Marna Haugen, Lisa Tønne og Gunhild Stordalen.

I mellomtiden har også utfordringen fått meningene på Twitter til å koke, der flere stiller seg spørsmålet om hvor sterkt budskapet egentlig er når «ingen» vet hva utfordringen handler om.

Flere gjør også narr av kjendisene som kaster seg på trenden.

- Dette er den mest forklarende oppsummeringen av hva dette «challenge accepted»-tullet er. Tusen takk, Jen, skriver en på Twitter og refererer til Jenifer Aniston sitt innlegg.

- Jeg kommer rett og slett ikke over «challenge accepted». «Her er et fint bilde av meg selv fordi jeg støtter kvinner, skriver en annen.

- Se for deg at verden står midt i en global epidemi, en økonomisk kollaps og rasekamper, mens flere tusen mennesker deltar i en selfie-konkurranse som ikke engang samler inn penger til en god sak, skriver en tredje.

Tar grep



Til tross for at det vekker forvirring blant brukere i sosiale medier rundt opphavet til trenden, har andre kjendiser imidlertid valgt å bruke sin plattform til å forklare det hele litt bedre.

Her til lands er Maria Mena og Else Kåss Furuseth noen av dem.

- Tusen takk for at dere utfordrer meg. Fremfor å dele et bilde av meg selv, vil jeg heller at dere skal lese om hvorfor dette er blitt en bevegelse, skriver Mena til et bilde med oppfordring til å trykke på linken på profilen hennes.

Else Kåss Furuseth har på sin side delt en rekke bilder på sin historiefunksjon som forklarer det hele.

Tyrkisk bakgrunn

Flere Instagram-kontoer med hundretusener av følgere, som @businesschicks og @auturkishculturalclub, forteller nemlig at utfordringen kommer fra Tyrkia.

Her har vold mot kvinner steget til værs i løpet av de siste årene, skriver blant andre The Guardian, og godt over 1000 kvinner kar blitt drept som følge av kjønnsbasert vold siden 2010.

Den konservative regjeringen i landet har derimot gjort sitt for å ta tilbake lovgivning som er ment for å beskytte kvinner mot kjønnsbasert vold. Protester og aktivisme blir også sett ned på fra høyere hold.

Mordet på den tyrkiske studenten Pınar Gültekin, som ble slått, kvalt og begravd i en tønne, fikk flere til å spre svarthvite bilder av den drepte 27-åringen - slik bilder av avdøde personer fremstilles i tyrkiske aviser og på TV-skjermene.

Dermed startet #challengeaccepted-trenden som en måte for kvinner å bli hørt på, samt å stå opp i solidaritet med de som har mistet livet.

Siden ble det også holdt en marsj for både Gültekin og andre såkalte «femicide»-ofre i Istanbuls Besiktas-nabolag, og tre andre byer, tirsdag kveld.

«Vi er her Pınar, vi vil holde dem ansvarlige», ropte kvinner mens viftet med lilla flagg, ifølge The Guardian.

Pınars 32 år gamle morder har blitt varetektsfengslet og tiltalt for drap.