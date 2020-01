Kritikken hagler mot Meghan etter meldingen som sjokkerte kongehuset

Prins Harry og hertuginne Meghan ønsker å bryte med kongehuset. Nå koker det i de britiske tabloidavisene.

Prins Harry og Meghan sjokkerte både Storbritannia og det britiske kongehuset onsdag kveld da de annonserte at de ønsker å trekke seg tilbake fra sine roller i kongefamilien og bli økonomisk uavhengige.

Det viste seg snart at paret ikke hadde konsultert de andre medlemmene av kongefamilien før de kom med sin annonsering.

Ifølge BBC, The Guardian og The Independent skal stemningen være laber og Buckingham Palace «skuffet», noen den britiske kongehuseksperten Jonny Dymond beskriver som «ganske sterke» ord fra kongehuset overfor BBC.

– Det handler kanskje ikke så mye om hva som er gjort, men om hvordan det har blitt gjort - og mangelen på konsultasjon tror jeg vil svi. Dette er helt klart en stor rift mellom Harry og Meghan på den ene siden, og resten av kongefamilien på den andre, sier Dymond til BBC.

Foto: Matt Dunham / AP Photo (NTB Scanpix)

Kraftig kritikk

Samtlige britiske aviser omtaler nyheten på førstesiden torsdag, og kritikken hagler mot paret i tabloidavisene.

The Sun døper det hele for «Megxit» og skriver at medlemmer av kongehuset er «rasende».

Daily Mail mener også at Dronningen er rasende, mens The Mirror siterer en kilde som mener paret har null respekt for institusjonen kongehuset er.

Ifølge avisen «i» er kongehuset på vei inn i sin mest turbulente tid siden Edvard VIII abdiserte i 1936.

Den omstridte programlederen Piers Morgan har vært svært kritiske til hertuginnen av Sussex. Han «legger skylden» for spetakkelet på Meghan.

Britisk presse kaster seg over hertuginnen av Sussex etter at hun og prins Harry annonserte at de ønsker å fjerne seg fra sine roller i den britiske kongefamilien. Foto: Tolga Akmen (AP)

– Meghan Markle har droppet familien sin, droppet faren sin, droppet de fleste av sine gamle venner, skilt Harry og William fra hverandre og nå skiller hun ham fra de kongelige, uttaler han.

Vil bryte med gamle hoff-reportere

Prins Harry og Meghan har hatt en krevende tid i rampelyset den siste tiden og signaliserer tydelig at de har fått nok av de britiske tabloidene. Prins Harry har blant annet saksøkt avisene The Sun og Daily Mirror for å ha krenket privatlivets fred.

– Jeg mistet moren min og nå er jeg vitne til at min kone blir offer for de samme sterke kreftene, sa prins Harry i en offisiell uttalelse.

Paret har også truet med å kutte ut de eldre hoff-reporterne og heller henvende seg til yngre og nytenkende journalister.

Foto: Ntb Scanpix

Dersom paret får viljen ønsker de å etablere seg både i USA og Storbritannia.

– Vi planlegger å dele tiden vår mellom Storbritannia og Nord-Amerika. Dette vil la oss oppdra sønnen vår i den kongelige tradisjonen han er født inn i, samtidig som det gir familien rom til å fokusere på det neste kapittelet, inkludert vår nye veldedige organisasjon.

Også den angivelige uoverensstemmelsen mellom prinsene William og Harry og deres ektefeller, hertuginnene Kate og Meghan, skal ha preget dronningen i året som gikk, ifølge en sak i The Times like før jul.

Ifølge britiske medier skal hun være skuffet over barnebarnet Harry og hans amerikanske kone.

The Times skriver at bildet av Harry og Meghan ikke er å se blant de andre familiebildene på dronningens skrivebord når hun holder juletalen.