Kritikken haglet etter Tomine Harket la ut dette bildet: - Kan være svært skadelig

Tomine Harket tar bladet fra munnen etter marihuana-kritikken.

For drøye to uker siden delte artist og influenser Tomine Harket (26), datteren til den verdenskjente artisten Morten Harket (60), et bilde på Instagram som fikk sinne i kok hos flere.

26-åringen holder det som ser ut som en joint i hånda, og har kommentert med «composition», som betyr «sammensetning» på norsk.

Mange reagerte på bildet, og flere kritiserte Harket for å være et dårlig forbilde. Under lørdagens episode av «God kveld Norge», gikk også Norsk narkotikapolitiforening (NNPF) ut mot artisten og influenseren og kritiserte henne.

– Bilder som dette er med på å få det til å se mindre farlig ut, uttalte generalsekretær i NNPF, Kristine Olsen Moss til kanalen.

- Ufarlig

Til tross for et svært hissig kommentarfelt og harde reaksjoner i media, har Tomine Harket valgt å ikke kommentere saken.

Mandag kveld tok hun imidlertid bladet fra munnen i et lengre innlegg på Instagram.

- Jeg vet jeg har et ansvar som offentlig person, men jeg har lov å velge hva jeg gjør med «makten». (...) Jeg håper at jeg kan være med på å ufarliggjøre noe som har blitt sett ned på og totalt misforstått i dette land, skriver Harket og oppfordrer følgerne til å se en dokumentar om cannabis på NRK.

- Jeg føler at de samme folkene som tror marihuana er dødelig og farlig, er de samme folka som tror vi må spise kjøtt for å få i oss nok proteiner ... og det er i hvert fall piss, fortsetter hun.

- Må ta ansvar

Ifølge Olsen Moss er ikke Harket alene om å dele slike bilder i sosiale medier. Hun mener at måten folk velger å dele det på, er med på å normalisere bruken av marihuana.

- Problemet med å normalisere det på den måten, om det er via filmer, musikkvideoer eller bilder på Instagram, er at det sitter folk på andre siden som er mottakelig for påvirkningen. Det er ikke mulig å styre hvem som blir påvirket, og det vil kunne være sårbare personer i andre enden som er ekstra utsatt for å utvikle et rusproblem, sier Olsen Moss til Nettavisen.

Et av hovedproblemene, ifølge Olsen Moss, er at bruken av marihuana i slike bilder sjelden viser nyansene. Unge mennesker ser sine forbildene som tilsynelatende mestrer livet på alle mulige måter, og at potensielle utfordringer av bruk og og mulige negative konsekvenser er helt fraværende.

- Det er også ofte unge mennesker som er mottakeren av slik påvirkning og de følger sine forbilder tett. Normalisering og ufarliggjøring av cannabisbruken er farlig da eksempelvis marihuana kan være skadelig. Marihuanabruk har svært ulik effekt på folk og styrkegraden har økt betraktelig de senere år, forteller hun.

Ifølge Olsen Moss er unge mennesker spesielt utsatt for skadevirkningene av canabisbruk da hjernen ikke er ferdig utviklet før man er 25 år.

- Forskning viser at unge lettere utvikler konsentrasjonsvansker, lærevansker og lettere får utfordringer sosialt - dette i en periode i livet hvor dette er helt avgjørende. Cannabisbruk i ung alder kan derfor få store konsekvenser for resten av livet, fortsetter hun.

Fakta Hva er marihuana? ↓ Cannabis er et stoff som produseres fra cannabisplanten (Cannabis sativa og -indica). Plantene blir mye brukt til produksjon av tauverk, men blir også brukt til å lage cannabisolje og rusmidler som marihuana og hasj. Opplevelsen som cannabis gir, varierer sterkt avhengig av personlighetstype, miljø, forventninger, mengde og styrke på stoffet. Etter inntak av cannabis kan man oppleve hallusinasjoner (sansebedrag), via syn, hørsel, berøring og/eller lukt. Disse sansebedragene inntreffer forholdsvis sjelden. Cannabis kan utløse en rekke symptomer som er svært like de man ser ved en psykose, og som kan vedvare etter at selve stoffet er ut av kroppen. Intensiteten og varigheten av en slik psykotisk episode spenner fra lette symptomer som varer i minutter til timer, til mer alvorlige episoder som kan vare fra noen dager til over en uke. I noen tilfeller kan det da være behov for innleggelse på sykehus med behandling. Det er vist en sammenheng mellom bruk av cannabis og utvikling av schizofreni, med økt risiko ved tidlig og høyt forbruk. Fakta: NHI.no

Ifølge Olsen Moss er det svært uansvarlig å dele slike bilder og meninger uten å tenke over hvilken påvirkningskraft man har overfor sine følgere i sosiale medier.

- For å sette det litt på spissen; Man kan si hva man vil om kjøtt, klima og miljøutfordringene verden står overfor. Men dersom fokuset er å redde verden for generasjonene etter oss, bør man samtidig jobbe for at de som skal vokse opp i den har et best mulig utgangspunkt, sier hun.

Tomine Harket har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser.