Kritikken mot VG-Talseth fortsetter å hagle. Nekter å stille til intervju

- Journalister selv er ekstremt opptatt av å få folk i tale og kreve svar. Da er det naturlig at man undrer seg over hvorfor en journalist som er utsatt for sterk kritikk ikke velger svare for seg.

Etter at plateprodusent og tidligere «Robinson»-programleder Christer Falck gikk hardt ut mot VG-journalist Thomas Talseth på Facebook tidligere denne måneden og anklaget ham for å være «ute etter ham», har det haglet med kritikk fra flere artister og TV-profiler.

Blant andre kastet Tone Damli og tidligere Spotify-redaktør Malin Kulseth seg på tråden, og fikk mye oppmerksomhet rundt sine anklager mot journalisten. Sistnevnte fikk også en unnskyldning fra avisen.

Talseth har derimot holdt seg tyst rundt anklagene som har kommet mot ham, mens VGTV-redaktør og fungerende ansvarlig redaktør, Rolf Sønstelie, har uttalt at VG tar kritikken på alvor.

Forrige uke møtte Christer Falck i et møte med VG, etter VGs initiativ, for å snakke om uoverensstemmelsene. Samme invitasjon skal Tone Damli ha fått. Når møtet skal holdes er imidlertid ikke avklart ennå, ifølge VG.

Krever svar

Til tross for avisens grep den siste tiden, har imidlertid flere historier og erfaringer rundt Talseths arbeidsmetoder kommet frem i lyset. Blant dem Anine Stang som i et Facebook-innlegg, publisert for en uke siden, hevder at Talseths personlige mening rundt henne har påvirket karrieren hennes helt fra start.

«Helt greit at han ikke likte låten, det må man tåle som artist. Men det var ikke en anmeldelse av låten som sto på trykk i VG. Det var en anmeldelse av meg som person. Harsellaset og spydighetene vitnet om at han mislikte det han hadde sett av meg i media. Han skrev i Norges største avis at han håpet jeg ville slutte med musikk. Det eneste som sto i anmeldelsen om låten var: «Den er litt elektronika, litt sånn rocka». Dominoes er 80-talls-inspirert pop og har ingenting med hverken rock eller elektronika å gjøre. Gadd fyren i det hele tatt å ta seg bryet med å lytte?», Skriver Stang, blant annet.

Flere hevder at kritikken som er kommet er for vag til å tas på alvor, mens andre mener at det er et tydelig mønster i historiene som blir delt.

«RÆL»: Slik lød anmeldelsen Thomas Talseth skrev om låten til Anine Stang i februar 2011. Foto: (Skjermdump, Faksimile)

Podkaster og tidligere PFU-medlem Eva Sannum mener det er på høy tid at Talseth selv skal svare på kritikken. I podkasten «Tut og Mediekjør», med Christian Marstrander, Svein Tøre Bergestuen og Eva Sannum som programledere, diskuterte de forrige uke saken rundt Talseth og hvor mye en journalist bør tåle av kritikk.

Sannum stilte blant annet spørsmål rundt hvorfor ikke Talseth selv besvarer kritikken som har rast mot ham, ettersom noe av kritikken strekker seg tilbake til tiden han ikke jobbet i VG.

Hun spekulerer blant annet i om Talseth har fått munnkurv av VG. Hun stiller også spørsmål ved om strategien om å holde seg tyst i en slik storm, er smarteste vei å gå.

- Journalister selv er ekstremt opptatt av å få folk i tale og kreve svar. Da er det naturlig at man undrer seg over hvorfor en journalist som er utsatt for sterk kritikk ikke velger svare for seg. Spørsmålet vi stiller er om man da følger samme logikk mot seg selv som man bruker mot andre, sier Sannum til Nettavisen og fortsetter:

- Denne uken går representanter for pressen (Arne Jensen, Redaktørforeningen) hardt ut mot den såkalte munnkurven de ansatte i Hurtigruten har fått. Det er ingen som vet om Talseth har fått «munnkurv» av sine ledere, eller om han selv velger å forbli taus. Poenget mitt er at når vi ikke får noe svar på dette, blir publikum fort sittende og spekulere rundt hvorfor det blir stille, og oppleve at han gjemmer seg.

- IKKE BRA NOK: Eva Sannum har tidligere sittet i Pressens Faglige Utvalg og reagerer på at Thomas Talseth ikke har besvart kritikken som har kommet mot ham. Hun mener at åpenheten mellom pressen og publikum ikke er bra nok. Foto: NTB Scanpix

Kritikken fortsetter å hagle - nekter å svare

Som nevnt har flere kjente personer gått offentlig ut i sosiale medier å delt sine historier med Talseth. I kommentarfeltet til Anine Stang kastet blant andre Mia Gundersen og Mira Craig seg på.

Mia Gundersen reagerer på hvordan Talseth har gått til det hun omtaler som «personlig angrep» i omtalen av henne i saker han har skrevet.

«Jeg fikk også beskjed om å gi opp. En helsides artikkel om hvordan jeg ikke klarte å bære prosjekter når jeg gjorde ting alene, og avsluttet artikkelen med at jeg burde gi opp hele karrieren», kommenterer Gundersen blant annet.

Til Nettavisen hevder Gundersen at omtalen ikke hadde noe med en anmeldelse å gjøre. Hun hevder det var en sak der han oppsummerte karrieren og livet hennes med sin personlige mening, som kom i etterkant av showet «All of Mia» i 2008. Hun hevder også at Talseth aldri tok kontakt med henne i forkant av publisering slik at hun kunne dele sin side av saken.

Gundersen forteller til Nettavisen at hun gjennom store deler av karrieren har følt seg utrygg rundt Talseth, og beskriver ham som «en løs kanon».

- Jeg vet aldri hva som kommer fra ham, for han skriver det han vil uten at jeg får muligheten til å dele min side av saken, sier hun til Nettavisen.

Nettavisen har gjentatte ganger forsøkt å komme i kontakt med Talseth, som henviser til VGs ansvarlige redaktør. Talseth har heller ikke besvart henvendelsen om et intervju rundt de nye anklagene som er kommet.

- Ingen munnkurv

VGTV-redaktør Rolf Sønstelie har i sommer fungert som ansvarlig redaktør. Nå for tiden er det utviklingsredaktør Øyvind Brenne som har tatt over roret som ansvarlig redaktør, før Gard Steiro er tilbake.

- VG svarer for de redaksjonelle valgene VG gjør på ledernivå. Det er naturlig. Vi er enige om at det redaksjonsledelsen som svarer i denne saken, sier han til Nettavisen.

Det er helt vanlig praksis at ansvarlig redaktør har det formelle ansvaret for det som blir publisert. Ifølge Sannum er det de som skal stå i stormen, slik at journalister trygt kan bedrive den kritiske journalistikken de er satt til å gjøre. I denne saken synes Sannum det likevel blir en utfordring.

- Én kommunikasjonsrådgiver vil kanskje si at det beste er om Talseth selv går ut og svarer på kritikken. En annen vil med rette si at det er ryddigst at ansvarlige ledere svarer. Utfordringen i Talseth-saken er at kritikken ikke bare går på det publiserte, men på arbeidsmetode – forhold som redaksjonsledelsen ikke nødvendigvis kan ha full kontroll på, sier hun.

Ifølge Mia Gundersen, Mira Craig og Anine Stang har Talseth vært en negativ snakkis blant kulturprofiler i Norge de siste ti årene. De synes det er feigt av Talseth å ikke besvare kritikken, og mener at VG må ta et større ansvar enn de har tatt til nå.

- Svarene VG har kommet med er et «perfekt svar» og en ansvarsfraskrivelse. Jeg er helt enig i at vi må tåle kritikk som offentlige personer, men når kritikken er personlig går det ikke an å ta det profesjonelt. Det har skurret lenge, og det er et synlig mønster VG bør se, sier Gundersen til Nettavisen, og krever at VG skal gjennomgå sakene Talseth har skrevet.

LEI AV NEGATIV OMTALE: Mia Gundersen er blant flere som går hardt ut mot journalist Thomas Talseth. Foto: NTB Scanpix

Negative konsekvenser

Sannum ønsker ikke ta stilling til de konkrete påstandene som er kommet frem rundt Talseth, men mener at det uansett må tas på alvor. Ifølge henne kan slike stormer ha svært negative konsekvenser for dialogen mellom pressen og publikum.

- Jeg er sterkt tilhenger av en mer åpen dialog mellom pressen og publikum. Det synes jeg også mediene er blitt mye bedre på den siste tiden. Men ikke bra nok. Beviset er enkelt, ettersom mange melder om aha-opplevelser av ting vi forklarer i podkasten, sier hun til Nettavisen og fortsetter:

- Når mediene får kritikk for sine metoder, må de svare for seg som alle andre, og det svaret bør ha mer form av dialog, ikke en ovenfra-ned tale der man viser til paragrafer og pressens interne regler, som de færreste kjenner til. Det vil bidra til å skape tillit og troverdighet.

Øyvind Brenne bekrefter overfor Nettavisen at de er i gang med å finne ut hva kritikken konkret handler om. Han har ingen kommentar spesifikt til kritikken som har kommet i ettertid av Falck og Damlis uttalelser i sosiale medier.

På spørsmål om VG har nedfelte rutiner for hvordan de håndterer kritikk mot enkeltjournalister, har han heller ingen kommentar til.

- Vi ønsker finne ut hva som har skjedd. Det er mange anklager som ikke er konkrete. Hvis noen reagerer på VGs dekning, er vi alltid lydhøre for det.