Kritikken raser mot Sophie Elise etter rumpeoperasjon: – Det er skremmende

- Det er tydelig at hun ikke har skiftet fokus, eller endret holdninger etter debatten i mars, sier Kristin Gjelsvik om Sophie Elise Isachsen.

I mars gikk influenseren og TV-profilen Kristin Gjelsvik hardt ut mot toppbloggeren Sophie Elise Isachsen og kritiserte henne for å være for åpen om sine kroppskomplekser til fansen.

Det Gjelsvik reagerte på den gang, var hvordan Isachsen snakket åpent om sine komplekser, for så å legge seg under kniven. Gjelsvik gikk så langt i kritikken mot Isachsen og omtalte henne som «Norges desidert dårligste og farligste forbilde».

Den offentlige skittentøysvasken mellom de to bloggerne gikk så langt at NRK-programleder Fredrik Solvang kalte inn til debatt mellom de to bloggerne.

Nå ser det derimot ikke ut til at debatten fortsetter. Mandag morgen gikk Gjelsvik hardt ut mot toppbloggeren igjen.

- Det er skremmende

- Jeg synes dette kroppsfokuset til Sophie Elise er skremmende. Det er tydelig at hun ikke har skiftet fokus, eller endret holdninger etter debatten i mars, sier Gjelsvik til Se og hør og referer til den nylige rumpeoperasjonen Isachsen uttførte i Los Angelses for noen dager siden.

Forrige uke kom nemlig Sophie Elise Isachsen med en oppdatering til sine følgere i sosiale medier, etter den mye omtalte rumpeoperasjonen hun allerede i august snakket åpent om til fansen gjennom podkasten «Status».

Da erkjente hun at resultatet av silikonen hun tok i rumpa ikke stod til forventingene, og luftet tanken om å fjerne silikonen hun tok i rumpa for fire år siden.

To måneder senere så det ut til at de løse tankene ble virkelighet. På bloggen i oktober delte hun åpent om det hun selv omtaler som en operasjon i Tyrkia hun «ikke anbefaler noen».

Da fortalte hun at hun skulle til Los Angeles i desember for å fjerne implantatene i rumpa. Bloggeren hadde på det tidspunktet allerede hatt en konsultasjon med klinikken, som ifølge henne ikke virket særlig lovende.

Kom tilbake med større rumpe

Forrige uke kom hun altså tilbake fra Los Angeles, og de siste dagene har Isachsen delt flittig bilder av hvordan det står til etter operasjonen.

Bildene har imidlertid satt kok i sosiale medier, der flere mener at Isachsen har kommet tilbake med en større rumpe etter operasjonen. I kommentarfeltet på bloggen og Instagram, går flere hardt ut mot bloggeren og mener hun er dobbeltmoralsk.

- Du fikser og fikser, og bruker masse unnskyldninger for å minimere kritikken du får. Spesielt etter Kristin Gjelsviks sin kritikk mot deg. Men vi vet at du gjør det, fordi du føler du må. Du kan ikke se på dine komplekser som helt normalt. (....) Du fremstår på en veldig usunn måte, og desverre hemmer det vedig mye av hva du egetnlig sier at du brenner for, som miljøet og dyrevelferd, skriver blant annet en leser i kommentarfeltet.

- Kroppsfokuset drukner det positive hun gjør

Kristin Gjelsvik er enig i lesernes kritikk, og mener det virker «rart å gå ut og si at du ønsker en «naturlig rumpe», og så å gjøre det motsatte».

Gjelsvik mener at Isachsens fokus på utseende, «drukner det positive hun faktisk gjør».

Sophie Elise Isachsen har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelser. Isachsens far og manager, Jan Olav Isachsen, har imidlertid uttalt følgende til Se og Hør:

- Sophie skriver på bloggen om sitt eget liv, og dette er livet hennes. Om Sophie var ute etter å gjøre dette for oppmerksomhet, tror jeg alle som følger henne kan se at det enkelt kunne blitt gjort på en mye mer provoserende måte, sier han og mener at Isachsen vil få kritikk uansett hva hun gjør.