Kronprinsen om Durek-bok: - Tydelig at de har gjort sine vurderinger

Cappelen Damm har stoppet boken til sjaman Durek Verrett. Kronprins Haakon sier det er tydelig at forlaget har tatt sine vurderinger.

- Det er jo opp til forlaget om de ønsker å utgi en bok eller ikke. Det er tydelig at de har gjort sine vurderinger der, sier kronprins Haakon til pressen, etter å ha deltatt på Our Ocean-konferansen i Oslo torsdag.

Forskjellig tilnærming

På spørsmål om hva han tenker om boken sier kronprinsen:

- Utgangspunktet mitt er at vi har ganske forskjellig tilnærming til disse spørsmålene. Jeg hadde vel tatt utgangspunkt i forskning på helse og det norske helsevesenet, sier han.

Cappelen Damm kunngjorde onsdag at de stopper utgivelsen av Verretts bok på grunn av etiske vurderinger. Verrett skriver i boken at kreft er «selvpåført» og et resultatet at vi ikke lenger ønsker å leve.

kronprins Haakon kommenterte den stoppede boken til prinsesse Märtha Louises kjæreste, etter å ha deltatt på konferansen Our Ocean i Oslo torsdag. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: (NTB scanpix)

Verrett har i etterkant gått hardt ut mot norske medier, som han mener er mobbere.

- Jeg hadde ingen planer om å si noe, for i livet har jeg lært å ikke sløse tiden min på folk som på forhånd har bestemt seg for at de har rett, innledet han en direktesendt video på Instagram Story natt til torsdag.

Mobbing

- Men jeg vil ikke la mobberne holde på mer. Norske medier, dere er mobbere. Dere mobber både meg kjæresten min for å selge aviser. Det er synd. Dere vil ikke at folk skal få vite sannheten, la han til.

- Men vi kan ikke benekte alle de årene jeg har hjulpet folk med kreft, det jeg har sett og opplevd – ikke alt i kroppen handler om genetikk. Det kan også handle om miljø, forurensning og stress, ting som påvirker kroppen, sier han i videoen.

I FOKUS: Durek Verrett har fått mye oppmerksomhet de siste dagene. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Durek Verrett og prinsesse Märtha Louise erklærte at de var et par i mai, like før de startet foredragsturneen «The Princess and the Shaman». Märtha Louise fikk mye kritikk i forbindelse med turneen, noe som førte til at hun sluttet å bruke prinsessetittelen kommersielt.

