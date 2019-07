Kronprinsesse Mette-Marit har deltatt på langt færre offentlige oppdrag

Mette-Marit har deltatt på 34 offisielle oppdrag, det er en reduksjon på 73 prosent.

I oktober ble det kjent at Kronprinsesse Mette-Marit hadde fått en uvanlig variant av sykdommen lungefibrose. Antallet offisielle oppdrag har gått kraftig ned som følge av sykdommen, det melder VG.

Etter at sykdommen ble kjent, har kronprinsessen deltatt på 34 offisielle oppdrag, ifølge slottets egne programarkiv. Avisen skriver at dette utgjør en reduksjon på hele 73 prosent fra året før, hvor hun deltok på 126 oppdrag.

Glad for at sykdommen ble oppdaget tidlig

Lungefibrose er i følge Norsk Helseinformatikk (NHI) en en tilstand med arrdannelse i lungevevet. Det reduserer gassutvekslingen mellom lunge og blod, noe som skaper økende pusteproblemer.

Da nyheten ble kjent uttalte kronprinsessen at hun var glad for at sykdommen ble oppdaget så tidlig.

- Selv om en slik diagnose i perioder vil legge begrensninger på livet mitt, er jeg glad for at sykdommen er oppdaget så tidlig. Mitt mål er fortsatt å arbeide og delta i offisielt program så mye som mulig, skrev hun i pressemeldingen.

Kronprinsparet valgte å gå ut offentlig om sykdommen fordi den kom til å begrense kronprinsessens arbeidskapasitet i tiden fremover.

- Det er klart at det aldri er noe behagelig å snakke om sin egen helse offentlig, men det er klart at vi ser nå at i den perioden jeg skal inn i med videre utredninger og mulig behandling, så kommer jeg til å være en del borte. Det gjør at vi er nødt til å fortelle om det uten at det blir mye spekulasjoner rundt det uttalte de til NRK da sykdommen ble kjent.

Kronisk sykdom

Olav Kåre Refvem er spesialist i lungesykdommer og indremedisin. Han har tidligere uttalt at dersom lungefibrose går ubehandlet vil man etterhvert få så store plager at man vil hemmes i son daglige virksomhet.

- Lungefibrose er en kronisk sykdom, det vil si at den ikke vil gå tilbake. I dag har man ikke medisiner som kan helbrede tilstanden, men man har medisiner som kan bremse utviklingen av sykdommen, opplyste han til Nettavisen da kronprinsessens sykdom ble kjent.

Det er flere faktorer til at man kan få lungefibrose, noen av de som listes opp på LHL.no er:

Yrkes- og miljømessige skader

Strålebehandling

Bindevevssykdommer

Idiopatisk lungefibrose (lungefibrose uten kjent årsak)

Det er ikke kjent hvilken type lungefibrose kronprinsessen har fått.