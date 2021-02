Kroppspositive Ashley Graham hater egentlig å diskutere kroppen sin

Den amerikanske modellen snakker ofte høyt om både kropp og selvbilde.

Supermodellen Ashley Graham (33) har flere ganger stilt opp lettkledd i sosiale medier og på ulike forsider og fremmet viktigheten av å sette pris på egen kropp og alt den kan gjøre – et tema hun helt åpenbart virkelig brenner for.

Blant annet har hun blitt omtalt som «denne generasjonens kroppspositivitets-ikon» av Insider, og da Graham i 2019 gikk gravid med sitt første barn delte hun ærlige bilder av de naturlige forandringene kroppen gikk gjennom. Også etter at sønnen kom til verden i januar i fjor, har hun flere ganger snakket om hvor viktig det er å elske kroppen etter en fødsel.

I et nytt intervju med Wall Street Journal forteller imidlertid 33-åringen at hun egentlig hater å snakke om kropp.

– Jeg hater at jeg konstant må diskutere kroppen min, for jeg vet ikke om noen menn som må gjøre det samme, sier hun.

– Jeg holder det ekte

Men selv om Graham kanskje gjerne skulle snakket om noe annet, kommer hun ikke til å slutte.

– Det som motiverer meg til å fortsette å snakke om kroppen min, er at jeg ikke hadde noen som snakket om kroppene sine da jeg var ung. Det er derfor jeg ikke deler de «perfekte» bildene på Instagram. Jeg holder det ekte hele tiden, for jeg vil at folk skal være klar over at det finnes kvinner med celluliter, med fett på ryggen, og med strekkmerker, sier hun.

– Det finnes mange formfulle kvinner, plus-size-kvinner, tjukke kvinner, hva enn du vil kalle dem, legger modellen til.

Selv er derimot ikke Ashley Graham særlig fornøyd med å bli omtalt som en plus-size-modell i bransjen. I intervjuet påpeker hun at hun heller helt enkelt vil kalles: «en kvinne».

Håper på endring i bransjen

At Graham har blitt en forkjemper for å akseptere alle typer kropper i motebransjen, er det ingen tvil om.

Selv har hun brutt mange barrierer, og i intervjuet med Wall Street Journal forteller modellen at hun har et håp om at det hun gjør er med på å endre en bransje for alltid, ikke bare nå.

Graham var blant annet den første modellen med klesstørrelse 42 som landet en forside i Sports Illustrators badedraktutgave i 2016, og året etter ble hun den første plus-size-modellen på forsiden av motemagasinet Vogue. I 2018 sikret hun seg en kontrakt med skjønnhetsmerket Revlon – som den første såkalt «formfulle» modellen i USA.

