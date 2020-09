Kryptisk melding fra Brad Pitts flørt får fansen til å klø seg i hodet

Bekrefter modellen forholdet her?

I denne saken finner du noen av de mest aktuelle kjendis-snakkisene fra inn- og utland akkurat nå.

I slutten av august begynte ryktene å svirre om at Hollywood-stjernen Brad Pitt (56) har funnet lykken med den tyske modellen Nicole Poturalski (27), etter at de to ble observert da de gikk om bord i et privatfly til Frankrike.

Siden har medier verden over kastet seg over det angivelig ferske paret, og Poturalski har spesielt preget overskriftene.

Blant annet har flere skrevet at 27-åringen er gift med den tyske restauranteieren Roland Mary (68), men at de to har et åpent forhold. Det skal ha vært på 68-åringens restaurant at Pitt og Poturalski møttes for første gang for et drøyt år siden.

Verken Pitt eller den tyske modellen har foreløpig kommentert romanseryktene, men likevel har fansen klart å plukke opp enkelte kryptiske meldinger som flere nå tolker som en indirekte kommentar, skriver Us Weekly og Mirror.

Kryptisk Instagram-innlegg

Brad Pitt og ekskona Angelina Jolie (45) skal i nær fremtid i retten for å fordele omsorgsretten for sine seks barn.

Den har imidlertid vist seg å være lettere sagt enn gjort, da Jolie angivelig ønsker å fjerne dommeren i saken, ettersom hun mener han har et personlig forhold til Pitts advokater.

KONFLIKT: Brad Pitt og Angelina Jolie skal i retten for å fordele omsorgen for sine seks barn. Det har ført til flere konflikter. Foto: NTB Scanpix

Dette har ført til en krangel mellom Pitt og Jolie, og Poturalskis nyeste Instagram-innlegg blir av flere tolket som at hun tar et standpunkt i den pågående konflikten deres.

«Lykkelige mennesker hater ikke», skriver 27-åringen.

Og som om ikke det var nok har hun også tatt til kommentarfeltet for å svare en fan som lurer på hvorfor hun og Pitt da hater Angelina Jolie. Til det svarer Poturalski:

«Jeg hater ingen».

Avslører bestefar litt for mye?

Mens fansen tolker Poturalskis Instagram-kommentar som en bekreftelse på at hun har funnet lykken med Pitt, har også Instagram ført til spekulasjoner rundt Gigi Hadid (25).

Torsdag delte nemlig supermodellens far, Mohamed Hadid (71), et innlegg på Instagram som tyder på at datteren har født og han er blitt bestefar. Innlegget er nå slettet, men The Sun gjengir hva som sto skrevet i brevet han delte et bilde av.

«Hallo, lille barnebarn, det er meg. Hjertet mitt er lykkeligere enn det kan bli. Jeg ønsker deg solen og månen, og håper at du har det bra. Vit at bestefar alltid vil være her», lød brevet.

Innlegget hadde følgende bildetekst:

«I guds navn vil jeg si at jeg er stolt av deg, Gigi».

FAMILIEFORØKELSE: Zayn Malik og Gigi Hadid venter sitt første barn i disse dager. Men har den lille allerede meldt sin ankomst? Foto: NTB Scanpix

Det er foreløpig ikke bekreftet om Gigi Hadid og forloveden Zayn Maliks (27) førstefødte har kommet til verden, men som nevnt tolker flere fans Hadids brev som et tydelig tegn.

Da datteren ble gravid var det moren, Yolanda Hadid (56), som klarte å røpe familieforøkelsen før de vordende foreldrene selv hadde delt babynyheten med offentligheten.