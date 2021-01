Kunne ha slått norgesrekord fra 1978, men kastet fangsten på havet

Fikk noe helt annet enn forventet på kroken.

Det er ikke alltid like enkelt å vite hva man får på kroken når man er ute og fisker. Slik var det også for Endre Edvardsen, som var sikker på at han hadde fått en fredet pigghå på kroken. Men sannheten skulle være noe helt annet, skriver Fiskeavisen.

Edvardsen var ute og fisket ved Ramsøy Fort utenfor Askøy, da han fikk noe tungt på kroken. Når fisken kom til overflaten var han sikker på at det var en fredet pigghå. Derfor fikk fangsten svømme videre. Men etter å ha postet en video i sosiale medier skulle det vise seg at dette var en gråhai. Det var heller ikke noe lite eksemplar, for ut i fra videoen ser denne langt større ut en norgesrekorden.

Det rapporteres innimellom om fangster av gråhai, det fanges nok langt flere enn det som blir rapportert, da de fleste tenker at dette er en pigghå, som også Edvardsen gjorde i dette tilfellet.

Den 43 år gamle norgesrekorden fra 1978 ble fanget av Stein Erik Eriksen i Sandefjord og hadde en vekt på 10,6 kilo med en lengde på 134 cm.

Gråhaien kan bli opptil 40 kilo, men de individene vi oftest ser er rundt 1-2 kilo.

Når Fiskeavisen spør om hans tanker om at han kunne ha slått den gamle rekorden svarer Edvardsen:

– Går fint, men irriterte meg litt i starten. Veldig glad for at den overlevde og svømte så fint videre og ned i dypet igjen, forteller Edvardsen.

Selv om Edvardsen er redd for at han kommer til å tro at det er en pigghå neste gang også, så skal han ta mål.

– Får jeg en, en gang til, så kommer jeg til veie og måle, men sjansen er vel ikke så veldig stor, forteller Edvardsen.

