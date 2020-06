Kurt Cobains gitar solgt for 58 millioner på auksjon

Gitaren som avdøde Nirvana-frontmann Kurt Cobain spilte på kort tid før han døde, gikk for hele 58 millioner kroner da den lagt ut på auksjon i Beverly Hills.

Grunge ble til gull da kassegitaren til Kurt Cobain, en Martin D-18E fra 1959, gikk under hammeren hos Juliens Auctions i Beverly Hills i Los Angeles lørdag. Den ble kjent da Nirvanas frontmann brukte den under innspillingen av «MTV Unplugged» noen få måneder før han døde i 1994.

SOLGT: Gitaren til Kurt Cobain. (Photo by Handout / Julian's Auctions / AFP)

Det var eieren av mikrofonselskapet Røde, australske Peter Freedman, som kjøpte gitaren for 6 millioner dollar, hele 5 millioner over utropsprisen på 1 million. Summen tilsvarer nesten 58 millioner kroner etter dagens kurs.

Ifølge Rolling Stones er gitaren med det den dyreste som noen gang er solgt.

I 2019 ble for øvrig også en grønn genser, brukt av Cobain under MTV «Unplugged» solgt til rekordpris - 334.000 dollar.

Også en gitar spesialbygget til den avdøde artisten Prince ble solgt på auksjonen. Den endte med å bli solgt for 563.500 dollar, snaut 5,5 millioner kroner, men også det solid over forventningen på mellom 100.000 og 200.000.

Arkivfoto av Nirvanas frontmann Kurt Cobain fra 1993. Lørdag ble gitaren han brukte under innspillingen av «MTV Unplugged» samme år solgt for utrolige 58 millioner kroner på en auksjon i Beverly Hills. Foto: Mark J. Terrill / AP / NTB scanpix

Et makramébelte som Elvis brukte over 30 ganger på TV endte med å gå 10 ganger over forventet pris og innkasserte nesten 2,9 millioner kroner til eieren.

Les også: Vincent van Goghs revolver solgt på auksjon

Les også: Dylan-gitar solgt for 4 millioner kroner på auksjon

(©NTB)