Kurt Nilsen (41) er blitt bestefar

Datteren Marte (22) har fått sitt første barn.

Det melder Se og Hør i sin fredagsutgave.

Kurt Nilsen (41) er i ferd med å legge ut på en omfattende juleturné, men like i forkant av dette kommer nyheten om at bergenseren er blitt bestefar.

Det er datteren Marte (22) som har fått sitt første barn, som hun fødte i oktober.

Marte er Kurts eldste datter, og sammen med broren Erik, fikk hun i 2003 oppleve at faren vant Idol og ble hele Norges Kurt.

De to eldste barna er fra Kurts ekteskap med barndomskjæresten Kristine Jacobsen.

Meldte om barnebarn for flere år siden

Det er bare knappe to år siden Se og Hør for første gang meldte at Nilsen skulle bli bestefar, og at datteren Marte, som den gang var tenåring, ventet barn.

«Ny Nilsen på gang! Når Kurt Nilsen (38) lader batteriene før årets julekonserter i november og desember, har den populære artisten en herlig hemmelighet i ermet. Hans datter (...) venter nemlig barn opp mot julehøytiden. Pappa Kurt kan vente seg et barnebarn i julegave!», skrev bladet den gang.

Nyheten viste seg å ikke være sann.

– Det er et respektløst overtramp mot meg og min familie når de publiserer en sak om min datter som ikke er sann, raste Kurt Nilsen mot ukebladet på Instagram den gang.

Ung far

Kurt Nilsen var 24 år og tobarnsfar da han vant Idol, og påfølgende år fulgte han opp med å vinne World Idol mot internasjonale idoler som Kelly Clarkson.

Som 18-åring ble han far til Marte, og tre år senere kom sønnen Erik.

Selv om Nilsens liv ble stadig mer offentlig, har barna hans valgt å holde en lav profil.

Senere har han også fått sønnen Lucas med Kristin Halvorsen. Kurt er i dag singel, etter å ha vært i et lengre forhold med Oda Rivrud, før det ble kjent i 2018 at paret hadde solgt småbruket de bodde i og gått skilte veier.

Suksessåret 2019

Det har vært litt av et år for Kurt Nilsen. Ikke bare har han blitt bestefar, men karrieren går også strålende. I 2019 har han blitt gjenforent med Gitarkameratene og sammen har de reist på en omfattende Norges-turné og fylt Oslo Spektrum to ganger.

Nå går Nilsen inn i en hektisk juleperiode med konserter over hele Norge.

Julekonsertene sørger blant annet for at Kurt Nilsen ikke vil ha problemer med å kjøpe alt barnebarnet peker på, for de populære julekveldene bidrar til et millionoverskudd for Nilsen.