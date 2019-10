Kvinne bøtelagt for å ha gått med for liten og avslørende bikini

Kvinnen ble advart, men fulgte ikke rådet.

NEW YORK (Nettavisen): En kvinne ble nylig arrestert på det populære feriestedet Boracay på Filippinene, for å ha gått med en for liten og for avslørende bikini.

Arrestasjonen skjedde etter at kvinnen og kjæresten la ut flere bilder av seg selv på Facebook, bilder som senere som gikk viralt, melder CNN.

- Ble advart

Ifølge det statlige nyhetsbyrået Philippines News Agency (PNA) hadde kvinnen også blitt advart av personalet på hotellet de bodde om at bikinien hun gikk med var for avslørende.

Kvinnen, som er fra Taiwan, valgte derimot å trosse advarselen og gikk på stranden på nytt dagen etter.

- De ble fortalt av hotelledelsen at hun ikke måtte gå i bikinien, men hun fortalte at det var en form for kunst, sier Natividad Bernardino, sjefen i Boracay Inter-Agency Management and Rehabilitation Group (BIAMRG) til nyhetsbyrået.

Selve arrestasjonen fant sted den 9. oktober, og den omtales nå verden rundt.

Viste frem «erotiske og upassende bilder»

Kvinnen fikk til slutt en bot på 2500 filippinske peso, noe som tilsvarer drøyt 410 norske kroner.

Politisjefen på stedet, Jess Baylon, sier at selv om paret kommer fra en annerledes kultur, så må de respektere vår kultur og tradisjoner og det vi mener er sømmene, sier Baylon.

- Vi er nødt til å gjøre dette for at andre turister ikke skal gjøre det samme, og det er også en øyeåpner for hotelleierne om at de skal informere gjestene sine skikkelig, sier Baylon til nyhetsbyrået PNA.

Siden det ikke finnes noen eksakt lov på stedet som forbyr altfor små bikinier, så ble kvinnen bøtelagt for å ha «vist frem erotiske og upassende bilder».

Boracay er et av verdens mest kjente turiststeder, og ble nylig gjenåpnet etter en oppgradering av fasilitetene på stedet og for å forbedre vannkvaliteten.